Запреты и особая примета на Крещение

6 января, согласно новому церковному календарю, православные в Украине отмечают Крещение Господне, или Богоявление.

В день Крещения Господня верующие традиционно идут в храм на праздничную службу. Если возможности пойти в церковь нет, можно помолиться и дома. В молитвах к Иисусу Христу просят о здоровье, мире, благополучии семьи, детей и хорошем урожае.

Празднование начинается еще в Крещенский сочельник строгим однодневным постом. После вечерней и утренней литургии совершается Великое освящение воды.

Крещенскую воду и даже снег в старину наделяли особыми свойствами и использовали их для укрепления здоровья. Так, к примеру, утро Крещения принято начинать с глотка освященной воды — ее набирают в этот день и хранят в течение года. Этой водой окропляют и дом.

Купание на Крещение в проруби — также популярная традиция, она символизирует духовное очищение, однако это не обязательный обряд, а личный выбор каждого. В праздник важно сохранять благостный настрой, делать добрые дела, помогать нуждающимся.

В день Крещения Господня священнослужители призывают отказаться от ссор, ругани, выяснения отношений, сплетен, мести, порицаются жадность, зависть, лень, злоба и отказ в помощи.

Также в двунадесятый праздник рекомендуется избегать тяжелого физического труда, можно заниматься легкой работой, но шитье, вязание, стирка, уборка и другая работа по хозяйству откладываются на другой день. Есть отдельный запрет и на употребление алкоголя, особенно перед крещенскими купаниями – это не только противоречит смыслу праздника, но и опасно для здоровья.

Согласно народным верованиям, в Крещение нельзя давать и брать деньги в долг, а также выносить или отдавать что-либо из дома — по приметам, так можно лишиться удачи и здоровья. Церковь также предостерегает от гаданий, магических обрядов и любых мистических ритуалов. Несмотря на то, что такие обычаи были распространены в народе, в христианской традиции они считаются несовместимыми с праздником Богоявления. Главный смысл Крещения Господня — духовное очищение, молитва, примирение с близкими.

