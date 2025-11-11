За народними повір'ями 11 листопада - день особливий і навіть небезпечний: у чому справа

11 листопада за новим церковним календарем в Україні православні згадують преподобного Феодора Студита, якого вважають одним із найшанованіших святих-візантійців. Дата має також свої народні традиції та прикмети.

Прикмети 11 листопада. Фото: із відкритих джерел

Оскільки преподобний Феодор Студит за життя славився своїми чудесами, то в день пам'яті святого просять захистити від пожеж, диких звірів, уздоровити хвороби, особливо шлункові.

У народі день прозвали Федір Студит, або Федір Мороз і вірять, що святий керує холодним та снігопадом. У нього просять снігову та теплу зиму та намагаються завершити всі польові роботи.

День радять провести у спокої та чистоті, а господиням, згідно з традицією, слід позбутися кухлів та тарілок зі сколами – щоб у будинку водилися гроші та не було сварок.

Церква в цей день ганьбить, заздрість, лінь, жадібність, а також вчить, що не можна сваритися, бажати комусь зла або відмовляти у допомозі.

За народними повір'ями, 11 листопада – день особливий і навіть трохи небезпечний. Вважається, що Федір Мороз не любить безладдя: якщо залишити бруд або немитий посуд, можна викликати хвороби та невдачі.

Також, за повір'ями предків, сьогодні не можна: лінуватися і ледарювати — до збитків; грати з вогнем – це до пожежі; дарувати рушники – до хвороб.

День вважається часом внутрішнього спокою та чистоти.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Вони підказують, якою буде зима і на що чекати від природи. Якщо голуби воркують – буде тепло, а якщо ворони розкаркалися – чекай на холод. Хмари низько пливуть – бути морозом. Іній на деревах – снігу не буде. День видався теплий – зима буде м'якою, холодний – до лютих морозів. Сильний вітер – зима обіцяє бути суворою.

Кажуть, якщо на Федора йтиме дощ, то до Введення протримаються відлиги, а якщо почнеться холоднеча, то зима буде довгою та лютою.

