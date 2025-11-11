По народным поверьям 11 ноября - день особый и даже опасный: в чем дело

11 ноября по новому церковному календарю в Украине православные вспоминают преподобного Феодора Студита, которого считают одним из самых почитаемых святых-византийцев. Дата имеет также свои народные традиции и приметы.

Приметы 11 ноября. Фото: из открытых источников

Поскольку преподобный Феодор Студит при жизни славился своими чудесами, то в день памяти святого просят защитить от пожаров, диких зверей, исцелить от болезней, особенно желудочных.

В народе день прозвали Федор Студит, или Федор Мороз и верят, что святой управляет стужей и снегопадами. У него просят снежную и теплую зиму и стараются завершить все полевые работы.

День советуют провести в спокойствии и чистоте, а хозяйкам, согласно традиции, следует избавиться от кружек и тарелок со сколами — чтобы в доме водились деньги и не было ссор.

Церковь в этот день порицает гнев, зависть, лень, жадность, а также учит, что нельзя ссориться, желать кому-то зла или отказывать в помощи.

По народным поверьям, 11 ноября — день особый и даже немного опасный. Считается, что Федор Мороз не любит беспорядок: если оставить грязь или немытую посуду, можно навлечь болезни и неудачи.

Также, по поверьям предков, сегодня нельзя: лениться и бездельничать — к убыткам; играть с огнем — это к пожару; дарить полотенца — к болезням.

День считается временем внутреннего спокойствия и чистоты.

Издавна наши предки в этот день обращали внимание на приметы дня. Они подсказывают, какой будет зима и чего ждать от природы. Если голуби воркуют — будет тепло, а если вороны раскаркались — жди холода. Облака низко плывут — быть морозу. Иней на деревьях — снега не будет. День выдался теплый — зима будет мягкой, холодный — к лютым морозам. Сильный ветер — зима обещает быть суровой.

Говорят, если на Федора идет дождь, то до Введения продержатся оттепели, а если начнется стужа, то зима будет долгой и лютой.

