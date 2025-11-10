Какой церковный праздник 10 ноября: что нельзя делать в день шести апостолов

10 ноября по новому стилю в украинской православной церкви чтят память шести апостолов от 70-ти — Иродиона, Ераста, Олимпа, Сосипатра, Куарта и Тертия.

Приметы 10 ноября. Фото: из открытых источников

В этот день верующие обращаются к святым с молитвами об укреплении духа и веры, просят помощи в трудных ситуациях и решении проблем.

В народе праздник называют Родион и Ераст, Родионов день. В старину на Родиона был обычай идти в церковь, чтобы освятить там хлеб и соль. Часть освященных продуктов скармливали домашнему скоту, чтобы не болел, по кусочку хлеба ели и сами — считалось, что это убережет от болезней и принесет благополучие на весь год. Также хлебом с солью угощали тех, с кем были давно в ссоре — тогда отношения вскоре наладятся.

На Родиона и Ераста принято помогать нуждающимся — делиться едой, одеждой, советом. В народе считается, что нищие ближе к Богу, поэтому их молитвы за благодетелей будут обязательно услышаны.

В православный праздник 10 ноября (23 ноября по старому стилю), как и в любой другой день, церковь не одобряет злости, ругани, лжи, жадности, зависти, лени. Нельзя обижать кого-либо, отказывать в помощи.

По народным приметам сегодня не советуют делать уборку или выносить мусор, чтобы не лишиться достатка. Не следует отправляться в дальние поездки — погода и дорога могут быть небезопасными. В целом Родионов день считается непростым, поэтому лучше избегать лишней активности, а занять себя простыми заботами.

По приметам дня и поведению животных и птиц можно предугадать погоду на ближайшее время. Если листья с вишни еще не опали – еще будет тепло. Туман с утра – жди потепления. Воробьи расчирикались — тоже к теплу. Ветер — к метели. Выпало много снега в этот день — к мягкой зиме. Увидели белку — к теплой погоде.

Если с утра на Родиона все в инее — ждите морозов, а если иней вечером — сильного снегопада.

