Праздник архистратига Михаила: главный запрет сегодняшнего дня

8 ноября по новому календарю православные отмечают один из самых почитаемых праздников — Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.

Приметы 8 ноября. Фото: из открытых источников

В православный праздник 8 ноября к архистратигу Михаилу обращаются с молитвами — просят об исцелении, справедливости, помощи в трудных делах. Считается, что в этот день особенно сильны молитвы тех, кто ждет решения суда — на Страшном Суде именно Михаил определяет судьбы людей.

В народе день прозвали Михайлов, Михайловые оттепели. К празднику обычно завершают все полевые работы, по этому случаю принято накрывать богатый стол и собираться всей семьей. Считается, что в чей дом на Михайлу заглянет больше друзей, того не оставят без поддержки весь следующий год.

Также сегодня принято купаться и идти в баню, чтобы "смыть все грехи" и встретить зиму очищенным. Михайлов день — удачное время для свадьбы, брак будет благословлен свыше.

В православный праздник 8 ноября церковь напоминает, что нельзя поддаваться гневу, ругаться, осуждать, завидовать, жадничать, а также жаловаться на судьбу. Важно сегодня сохранять мир в душе и с окружающими.

Согласно народным поверьям, сегодня нельзя работать, особенно выполнять тяжелую работу. Считается, что тот, кто нарушит запрет, навлечет на себя гнев архангела. Нельзя брать в руки острые предметы — ножи, топоры, пилы, так как есть риск пораниться. Раны, полученные в этот день, будут долго заживать. В старину на Михайлу даже хлеб не резали — ломали руками.

Наши предки верили, что архистратиг очень суров к ленивым и нечистым сердцем, но к тем, кто проводит этот день в молитве и с благодарностью, он милостив.

Считается, что с Михайлова дня начинаются настоящие холода и до весны уже не потеплеет. По погоде можно судить, какой будет зима и весна. Если утром иней на траве — к морозной зиме. Туман выпал — будет оттепель. Снег мокрый пошел — к дождям весной. Алая заря — жди затяжных холодов.

По наблюдениям предков, если на Михаила идет снег, то и Пасха будет со снегом. В народе в этом случае говорят, что Михаил приехал на белой лошади и привез с собой зиму.

