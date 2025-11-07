Какой церковный праздник 7 ноября: что сегодня считается большим грехом

7 ноября по новому церковному календарю в Православной церкви Украины вспоминают святого Феодота Анкирского. В этот день есть свои особые традиции и запреты, а по приметам судят о наступающей зиме.

Приметы 7 ноября. Фото: из открытых источников

У святого Феодота Анкирского просят помощи в делах, исцеления от болезней, укрепить веру и дать сил вынести все трудности и испытания. Считается, что святой также покровительствует женщинам, особенно тем, кто занимается рукоделием.

В народе день называют Федотов. По традиции сегодня прикармливают зимующих пернатых — синичек, воробьев, свиристелей, щеглов. 7 ноября считается благоприятным для творчества и любой созидательной работы — все, что начато с добрым сердцем, обещает удачу и радость.

Священнослужители 7 ноября предостерегают от злобы, зависти, сплетен и осуждения. Нельзя отчаиваться и унывать – это большой грех. Не следует отказывать в помощи просящим.

По народным приметам, в Федотов день не стоит покупать дорогие вещи — принесут убыток. Принимать подарки от малознакомых людей — плохая примета, вместе с ними из дома могут уйти деньги и удача. Сомнения и нерешительность сегодня опасны, так как можно упустить свой шанс: нужно сделать то, что все время откладывалось на "потом".

Издавна в этот день наши предки обращали внимание на погоду и природу. По приметам дня можно узнать, какой будет зима и даже весна. Если туман с утра – к потеплению, а тусклые звезды на небе — к ненастью и морозу. Вороны сидят низко на ветках — поднимется сильный ветер. Листья еще не опали — к суровой зиме. Солнечный день — к ранней весне, начался сильный снегопад — будет богатый урожай в следующем году.

По снегу гадают о будущем урожае: если снег вплотную ложится к стене дома — урожай будет неважным, а если между снегом и стеной остаются зазоры — то и урожай на славу.

Читайте также на портале "Комментарии" — 6 ноября по новому церковному календарю православные верующие в Украине почитали святителя Павла Исповедника, патриарха Константинопольского.



