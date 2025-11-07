Яке церковне свято 7 листопада: що сьогодні вважається великим гріхом

7 листопада за новим церковним календарем у Православній церкві України згадують святого Феодота Анкірського. У цей день є свої особливі традиції та заборони, а за прикметами судять про зиму.

Прикмети 7 листопада. Фото: з відкритих джерел

У святого Феодота Анкірського просять допомоги у справах, зцілення від хвороб, зміцнити віру і дати сили винести всі труднощі та випробування. Вважається, що святий також допомагає жінкам, особливо тим, хто займається рукоділлям.

У народі день називають Федотовим. За традицією сьогодні підгодовують пернатих, які зимують, — синичок, горобців, омелюшків, щигликів. 7 листопада вважається сприятливим для творчості та будь-якої творчої роботи — все, що розпочато з добрим серцем, обіцяє удачу і радість.

Священнослужителі 7 листопада застерігають від злості, заздрості, пліток та засудження. Не можна впадати у відчай і сумувати – це великий гріх. Не слід відмовляти у допомозі тим, хто просить.

За народними прикметами, у Федотів день не варто купувати дорогі речі — зазнають збитків. Приймати подарунки від малознайомих людей — погана прикмета, разом з ними з дому можуть піти гроші та удача. Сумніви і нерішучість сьогодні небезпечні, оскільки можна прогавити свій шанс: треба зробити те, що весь час відкладалося на "потім".

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. За прикметами дня можна дізнатися, якою буде зима та навіть весна. Якщо туман із ранку – до потепління, а тьмяні зірки на небі – до негоди та морозу. Ворони сидять низько на гілках – підніметься сильний вітер. Листя ще не опало — до суворої зими. Сонячний день – до ранньої весни, розпочався сильний снігопад – буде багатий урожай наступного року.

По снігу гадають про майбутній урожай: якщо сніг впритул лягає до стіни будинку – урожай буде неважливим, а якщо між снігом та стіною залишаються зазори – то й урожай на славу.

