Какой церковный праздник 6 ноября: как обеспечить себе здоровье и удачу на целый год

6 ноября по новому церковному календарю православные верующие в Украине почитают святителя Павла Исповедника, патриарха Константинопольского.

В православный праздник 6 ноября верующие обращаются к святым со словами: "Молите Бога о нас!".

В народе день прозвали Павлов, или Павел Ледостав — считается, что с этого времени реки и озера покрываются первым прочным льдом. Согласно поверью, сам святой Павел спускается на землю, чтобы "сковать воду".

Сегодня можно заниматься домашними делами, уборкой и готовкой, рыбаки в Павлов день начинают готовить снасти для зимней рыбалки. Согласно народным поверьям, чтобы привлечь удачу на целый год, в Павлов день нужно надеть новую или только что выстиранную одежду.

Священнослужители сегодня призывают отказаться от гнева, осуждения, зависти, нельзя жадничать, бить баклуши, ругаться и сквернословить. Важно проявлять доброту и милосердие и не отказывать в помощи тем, кто просит.

По народным приметам, в этот день не рекомендуют давать или брать деньги в долг, заключать сделки, а также делать крупные покупки. Обещания, данные в этот день, нельзя нарушать — удача уйдет.

По приметам дня издавна наши предки судили о погоде и будущем урожае. Если лед появился на водоемах – уже не растает до весны. Если лед лег буграми — хлеба будет много. День выдался теплый — зима будет мягкой, без сильных морозов. Если ветра нет – скоро ударят холода. Восход алого цвета — к затяжным снегопадам. Вороны собираются в стаи — пойдет снег, а если голуби воркуют – это к теплу.

Считается, что если на Павлов день выпадет первый снег, то зима будет снежной и теплой — как начнется, так и пройдет.

