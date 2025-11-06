Яке церковне свято 6 листопада: як забезпечити собі здоров'я та удачу на цілий рік

6 листопада за новим церковним календарем православні віруючі в Україні вшановують святителя Павла Сповідника, патріарха Константинопольського.

Прикмети 6 листопада. Фото: з відкритих джерел

У православне свято 6 листопада віруючі звертаються до святих зі словами: "Моліть Бога за нас!".

У народі день прозвали Павлов, або Павло Льодостав — вважається, що з цього часу річки й озера покриваються першим міцним льодом. Згідно з повір'ям, сам святий Павло спускається на землю, щоб "скувати воду".

Сьогодні можна займатися домашніми справами, прибиранням та приготуванням, рибалки у Павлів день починають готувати снасті для зимової риболовлі. Згідно з народними повір'ями, щоб залучити удачу на цілий рік, у Павлів день треба надіти новий або щойно випраний одяг.

Священнослужителі сьогодні закликають відмовитися від гніву, засудження, заздрощів, не можна скупитися, бити байдики, лаятися і поганословити. Важливо виявляти доброту та милосердя і не відмовляти у допомозі тим, хто просить.

За народними прикметами, цього дня не рекомендують давати або брати гроші в борг, укладати угоди, а також робити великі покупки. Обіцянки, дані в цей день, не можна порушувати — успіх піде.

За прикметами дня здавна наші предки судили про погоду та майбутній урожай. Якщо крига з'явилася на водоймах – вже не розтане до весни. Якщо лід ліг пагорбами — хліба буде багато. День видався теплим — зима буде м'якою, без сильних морозів. Якщо вітру немає – скоро вдарять холоди. Схід червоного кольору — до затяжних снігопадів. Ворони збираються в зграї – піде сніг, а якщо голуби воркують – це до тепла.

Вважається, що якщо на Павлів день випаде перший сніг, то зима буде сніжною та теплою – як почнеться, так і пройде.

