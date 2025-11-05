Какой церковный праздник 5 ноября: пять главных запретов этого дня

5 ноября по новому церковному стилю в Православной церкви Украины вспоминают святых мучеников Галактиона и Епистимию – супругов, которые прославились своей верой и благочестием. В народе эта дата связана с множеством примет, связанных с погодой и семейным счастьем.

К святым Галактиону и Епистимии обращаются с молитвами о семейном благополучии, мире и взаимопонимании, просят даровать детей, а девушки — удачного замужества. Чтобы оградить дом от несчастий, наши предки обходили все комнаты с молитвой и свечой, и просили защиты у святых.

В народе день так и называют — Галактион и Епистимия, Галактионов день. В это время обычно заканчивают убирать редьку — овощ, который считается символом здоровья и долголетия. Из редьки в старину готовили простые, но целебные блюда: натирали с луком, солили и заправляли постным маслом. Считается, что редька на столе 5 ноября принесет семье здоровье и сытость на всю зиму.

В праздник 5 ноября Церковь напоминает – день следует провести в мире и смирении, нельзя ссориться, завидовать, жадничать, лениться, отказывать в помощи. Отчаяние и уныние — грех.

По народным приметам, сегодня не стоит начинать никаких важных дел и делать крупные покупки — купленное быстро придет в негодность. Любые сделки или договоры откладывают на потом — говорят, "нечистый может украсть подпись".

Наши предки верили, что нельзя подбирать на улице деньги, веник или метлу — иначе можно "подцепить" чужие беды. Не следует также наводить порядок в чужом доме — можно забрать на себя неприятности хозяев.

По приметам этого дня судят, какой будет зима и погода. Если выпал первый снег — через 40 дней наступит зима. Северный ветер дует — скоро похолодает, яркий закат — несколько дней будет ненастье. Если луна в дымке — к долгой непогоде. Деревья покрылись инеем — скоро потеплеет.

Одна из примет дня: если 5 ноября начался сильный снегопад, то зима будет морозной и снежной, а урожай озимых — богатым.

