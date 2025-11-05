Яке церковне свято 5 листопада: п'ять головних заборон цього дня

5 листопада за новим церковним стилем у Православній церкві України згадують святих мучеників Галактіона та Єпистімію – подружжя, яке прославилося своєю вірою та благочестям. У народі ця дата пов'язана з безліччю прикмет, пов'язаних із погодою та сімейним щастям.

Прикмети 5 листопада. Фото: з відкритих джерел

До святих Галактіона та Єпістимії звертаються з молитвами про сімейне благополуччя, мир та взаєморозуміння, просять дарувати дітей, а дівчата – вдалого заміжжя. Наші пращури обходили всі кімнати з молитвою і свічкою, і просили захисту у святих.

У народі день так і називають — Галактіон і Епістимія, Галактіонов день. У цей час зазвичай закінчують прибирати редьку – овоч, який вважається символом здоров'я та довголіття. З редьки за старих часів готували прості, але цілющі страви: натирали з цибулею, солили і заправляли олією. Вважається, що редька на столі 5 листопада принесе родині здоров'я та ситість на всю зиму.

У свято 5 листопада Церква нагадує – день слід провести у мирі та смиренності, не можна сваритися, заздрити, скупитися, лінуватися, відмовляти у допомозі. Розпач і зневіра – гріх.

За народними прикметами, сьогодні не варто починати жодних важливих справ і робити великі покупки — куплене швидко не стане в пригоді. Будь-які угоди чи договори відкладають на потім – кажуть, "нечистий може вкрасти підпис".

Наші пращури вірили, що не можна підбирати на вулиці гроші, віник чи мітлу — інакше можна "підчепити" чужі біди. Не слід також наводити лад у чужому будинку – можна забрати на себе неприємності господарів.

За прикметами цього дня судять, якою буде зима та погода. Якщо випав перший сніг – за 40 днів настане зима. Північний вітер дме — скоро похолодає, яскравий захід сонця — кілька днів буде негода. Якщо місяць у серпанку — до довгої негоди. Дерева вкрилися інеєм – незабаром потеплішає.

Одна з прикмет дня: якщо 5 листопада розпочався сильний снігопад, то зима буде морозною та сніговою, а врожай озимих – багатим.

