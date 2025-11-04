Какой церковный праздник 4 ноября: что можно и нельзя делать сегодня

4 ноября в новом православном календаре украинской церкви – день памяти святителя Павла, митрополита Тобольского. Этого украинского святого называли первоклассным проповедником и богословом, а сам он упорно говорил со всеми на украинском языке.

Сегодня верующие обращаются к святым с молитвами – просят дать сил, мудрости и терпения, чтобы вынести все жизненные испытания.

Перед иконой "Оранта-Нерушимая стена" к Богородице обращаются с молитвами защитить от врагов и недоброжелателей, о мире и согласии в семье, охране дома от бедствий, об исцелении и укреплении здоровья, о помощи в сложных жизненных ситуациях.

В народе день называют Еремей, или Ерема-сиди дома. Это время считают опасным — по поверьям, по земле бродит нечистая сила. Чтобы защититься от нее, в старину на подоконники клали гроздья рябины – они считаются мощным домашним оберегом, а над окнами и над входной дверью защиты ради рисовали кресты.

Согласно приметам, в этот день стараются не выходить без необходимости из дома и не начинать новых дел. Можно наводить порядок в доме, заниматься рукоделием, ремонтом. Еремин день считается временем домашнего уюта и сплоченности, когда семья должна быть под одной крышей.

В православный праздник 4 ноября священнослужители предупреждают, что следует воздержаться от ссор, осуждения, нельзя проявлять жадность и зависть, лениться, а также отказывать в помощи.

День считается неблагоприятным для визитов, переговоров, сватовства – они обещают неудачу или разочарование. Особое внимание уделяют огню: не следует сегодня одалживать соседям спички – считается, что вместе с ними можно "отдать из дома" благополучие.

Также в этот день не следует заводить новых знакомств, ругаться, особенно супругам — любая мелкая ссора может надолго разрушить мир в доме.

По народным приметам дня предсказывают погоду и зиму. Если с утра птицы беспокойные — жди дождь или снег вечеромю. Туман по земле — скоро потеплеет. День ясный стоит — жди похолодания, а если на закате алое небо – завтра будет сильный ветер. Коты ищут тепла — будет мороз. Круги вокруг солнца — буде буря. Мышей много — зима будет холодной. Снег на Ерему — к богатой и снежной зиме и хорошему урожаю.

В народе говорят: "Ерема — сиди дома", так как этот день редко обходится без осадков.

