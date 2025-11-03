Какой церковный праздник 3 ноября: для каких дел удачен этот день

3 ноября по новому календарю православная церковь в Украине чествует святых мучеников Акепсима, Иосифа и Аифала — служителей церкви, пострадавших за христианскую веру. В народе день окружен своими приметами и обычаями.

Приметы 3 ноября. Фото: из открытых источников

В этот день православные верующие обращаются с молитвами к святым Акепсиму, Иосифу и Аифалу и просят их о заступничестве и защите — "Молите Бога о нас!"

В народной традиции с 3 ноября женщины садятся за рукоделия — вяжут и шьют. Хозяйки угощают домочадцев киселем из поздних ягод и пирогами — верят, что это принесет здоровье и достаток в дом. По приметам день удачен для новых и незавершенных дел.

В православный праздник сегодня церковь наставляет: нужно воздерживаться от сквернословия, ссор, сплетен, а также осуждения, зависти и жадности.

По народным приметам сегодня не стоит жаловаться на жизнь и отказывать в помощи нуждающимся. Считается, что тот, кто бездельничает в этот день, притянет к себе полосу неудач. Дальние путешествия и поездки по возможности стоит перенести.

По народным наблюдениям, по природе этого дня можно определить, какой будет зима и урожай в следующем году.Так, если ночью выпал снег и до утра не тает — весна будет ранней. На деревьях еще есть листья — зима будет суровой. Алый закат — к морозу. Если небо в звездах — в ближайшие дни будет стоять хорошая погода.

Считается, что с 3 ноября начинаются настоящие холода и первые снегопады. Если на реке уже есть легкий лед, то в следующем году будет богатый урожай, а если снег выпал до того, как деревья сбросили листву, год может быть неурожайным.

