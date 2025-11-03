Яке церковне свято 3 листопада: для яких справ вдалий цей день

3 листопада за новим календарем православна церква в Україні вшановує святих мучеників Акепсима, Йосипа та Аїфала – служителів церкви, які постраждали за християнську віру. У народі день оточений своїми прикметами та звичаями.

Прикмети 3 листопада. Фото: з відкритих джерел

Цього дня православні віруючі звертаються з молитвами до святих Акепсима, Йосипа та Аїфала та просять їх про заступництво та захист — "Моліть Бога за нас!"

У народній традиції з 3 листопада жінки сідають за рукоділля – в'яжуть та шиють. Господині пригощають домочадців киселем із пізніх ягід та пирогами — вірять, що це принесе здоров'я та достаток до будинку. За прикметами день вдалий для нових та незавершених справ.

У православне свято сьогодні церква наставляє: треба утримуватися від лихослів'я, сварок, пліток, а також засудження, заздрості та жадібності.

За народними прикметами сьогодні не варто скаржитися на життя і відмовляти допомоги нужденним. Вважається, що той, хто ледарює цього дня, притягне до себе смугу невдач. Далекі подорожі та поїздки по можливості варто перенести.

За народними спостереженнями, за природою цього дня можна визначити, якою буде зима та врожай наступного року. На деревах ще є листя – зима буде суворою. Червоний захід сонця — до морозу. Якщо небо у зірках — найближчими днями буде хороша погода.

Вважається, що з 3 листопада починаються справжні холоди та перші снігопади. Якщо на річці вже є легка крига, то наступного року буде багатий урожай, а якщо сніг випав до того, як дерева скинули листя, рік може бути неврожайним.

