Яке церковне свято 4 листопада: що можна і не можна робити сьогодні

4 листопада у новому православному календарі української церкви – день пам'яті святителя Павла, митрополита Тобольського. Цього українського святого називали першокласним проповідником та богословом, а сам він уперто розмовляв з усіма українською мовою.

Прикмети 4 листопада. Фото: з відкритих джерел

Сьогодні віруючі звертаються до святих із молитвами – просять дати сил, мудрості та терпіння, щоб винести всі життєві випробування.

Перед іконою "Оранта-Непорушна стіна" до Богородиці звертаються з молитвами захистити від ворогів та недоброзичливців, про мир та злагоду в сім'ї, охорону будинку від лих, про зцілення та зміцнення здоров'я, про допомогу у складних життєвих ситуаціях.

У народі день називають Веремій, або Ярема-сиди вдома. Цей час вважають небезпечним — за повір'ями, землею бродить нечиста сила. Щоб захиститися від неї, за старих часів на підвіконня клали грона горобини – вони вважаються потужним домашнім оберегом, а над вікнами та над вхідними дверима захисту заради малювали хрести.

Згідно з прикметами, цього дня намагаються не виходити без необхідності з дому та не розпочинати нових справ. Можна наводити лад у будинку, займатися рукоділлям, ремонтом. Єромін день вважається часом домашнього затишку та згуртованості, коли сім'я має бути під одним дахом.

У православне свято 4 листопада священнослужителі попереджають, що слід утриматися від сварок, засудження, не можна виявляти жадібність та заздрість, лінуватися, а також відмовляти у допомозі.

День вважається несприятливим для візитів, переговорів, сватання – вони обіцяють невдачу чи розчарування. Особливу увагу приділяють вогню: не слід сьогодні позичати сірникам сусідам – вважається, що разом з ними можна "віддати з дому" благополуччя.

Також у цей день не слід заводити нових знайомств, лаятись, особливо подружжю — будь-яка дрібна сварка може надовго зруйнувати мир у будинку.

За народними прикметами дня пророкують погоду та зиму. Якщо з ранку птахи неспокійні — чекай на дощ або сніг увечері. Туман по землі – незабаром потеплішає. День ясний стоїть — чекай на похолодання, а якщо на заході сонця алое небо — завтра буде сильний вітер. Коти шукають тепла – буде мороз. Кола навколо сонця – буде буря. Мишей багато – зима буде холодною. Сніг на Єрему — до багатої та снігової зими та гарного врожаю.

У народі кажуть: "Єрема — сиди вдома".

