Свято архістратига Михайла: головна заборона сьогодення

8 листопада за новим календарем православні відзначають одне з найшанованіших свят — Собор Архістратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних.

Прикмети 8 листопада. Фото: із відкритих джерел

У православне свято 8 листопада до архістратига Михаїла звертаються з молитвами — просять про зцілення, справедливість, допомогу у важких справах. Вважається, що у цей день особливо сильні молитви тих, хто чекає на рішення суду — на Страшному Суді саме Михайло визначає долі людей.

У народі день прозвали Михайлів, Михайлові відлиги. До свята зазвичай завершують усі польові роботи, з цієї нагоди прийнято накривати багатий стіл та збиратися всією родиною. Вважається, що до будинку на Михайла загляне більше друзів, того не залишать без підтримки весь наступний рік.

Також сьогодні прийнято купатися та йти у лазню, щоб "змити всі гріхи" та зустріти зиму очищеним. Михайлів день — вдалий час для весілля, шлюб буде благословенний згори.

У православне свято 8 листопада церква нагадує, що не можна піддаватися гніву, лаятись, засуджувати, заздрити, скупитися, а також скаржитися на долю. Важливо сьогодні зберігати мир у душі та з оточуючими.

Згідно з народними повір'ями, сьогодні не можна працювати, особливо виконувати важку роботу. Вважається, що той, хто порушить заборону, спричинить гнів архангела. Не можна брати до рук гострі предмети — ножі, сокири, пили, оскільки є ризик поранитися. Рани, отримані в цей день, довго гояться. За старих часів на Михайлу навіть хліб не різали — ламали руками.

Наші пращури вірили, що архістратиг дуже суворий до лінивого і нечистого серця, але до тих, хто проводить цей день у молитві і з вдячністю, він милостивий.

Вважається, що з дня Михайлова починаються справжні холоди і до весни вже не потеплішає. По погоді можна судити, якою буде зима та весна. Якщо вранці іній на траві – до морозної зими. Туман випав – буде відлига. Сніг мокрий пішов до дощів навесні. Червона зоря — чекай на затяжні холоди.

По спостереженнях предків, якщо на Михайла йде сніг, то і Великдень буде зі снігом. У народі в цьому випадку кажуть, що Михайло приїхав білим конем і привіз із собою зиму.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яке церковне свято було 7 листопада.



