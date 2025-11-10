Яке церковне свято 10 листопада: що не можна робити на день шести апостолів

10 листопада за новим стилем в українській православній церкві вшановують пам'ять шести апостолів від 70-ти — Іродіона, Ераста, Олімпу, Сосіпатра, Куарта та Тертія.

Прикмети 10 листопада. Фото: з відкритих джерел

Цього дня віруючі звертаються до святих із молитвами про зміцнення духу та віри, просять допомоги у важких ситуаціях та вирішенні проблем.

У народі свято називають Родіон та Ераст, Родіонов день. За старих часів на Родіона був звичай йти до церкви, щоб освятити там хліб і сіль. Частина освячених продуктів згодовували худобі, щоб не хворіла, по шматочку хліба їли і самі — вважалося, що це вбереже від хвороб і принесе благополуччя на весь рік. Також хлібом із сіллю пригощали тих, з ким були давно у сварці – тоді стосунки незабаром налагодяться.

На Родіона та Єраста прийнято допомагати нужденним – ділитися їжею, одягом, порадою. У народі вважається, що жебраки ближчі до Бога, тому їхні молитви за благодійників будуть обов'язково почуті.

У православне свято 10 листопада (23 листопада за старим стилем), як і будь-якого іншого дня, церква не схвалює агресії, лайки, брехні, жадібності, заздрощів, лінощів. Не можна ображати будь-кого, відмовляти у допомозі.

За народними прикметами сьогодні не радять робити прибирання або виносити сміття, щоб не втратити достаток. Не слід вирушати у далекі поїздки – погода та дорога можуть бути небезпечними. Загалом Родіонов день вважається непростим, тож краще уникати зайвої активності, а зайняти себе простими турботами.

За прикметами дня та поведінки тварин та птахів можна передбачити погоду на найближчий час. Якщо листя з вишні ще не опало — ще буде тепло. Туман з ранку – чекай на потепління. Горобці розчирикалися – теж до тепла. Вітер – до хуртовини. Випало багато снігу у цей день – до м'якої зими. Побачили білку – на теплу погоду.

Якщо з ранку на Родіона все в інеї – чекайте морозів, а якщо іній увечері – сильного снігопаду.

