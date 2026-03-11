Яке церковне свято: гарна прикмета та поганий знак цього дня

11 березня за новим церковним календарем в Україні православні згадують святителя Софронія. День пов'язаний з особливими традиціями, погодними прикметами та заборонами.

Прикмети 11 березня. Фото: з відкритих джерел

У православне свято 11 березня віруючі звертаються у молитвах до святих, просять зміцнити віру, дати сил пережити труднощі та дякують Богові за все, що мають.

У народі свято називають Софроном, воно пов'язане з поверненням перелітних птахів. За повір'ям, цього дня варто прислухатися до зозулі. Вважалося, що, почувши перше кукування, треба загадати бажання – тоді воно обов'язково здійсниться. Є й ще одна прикмета: якщо в цей момент побрехати дрібницею в кишені, то це привабить успіх і допоможе притягнути гроші.

Сьогодні можна починати готуватися до польових робіт: очищати ділянку від торішнього листя, перевіряти інвентар та насіння.

У церковне свято не слід сваритися, особливо з рідними та близькими, виявляти заздрість, бажати зла, кривдити тварин. Церква засуджує брехню, жадібність, лінь і зневіру.

За народними повір'ями, на Софрона також є кілька заборон: не можна запитувати у зозулі, скільки людині залишилося жити – це поганий знак; не варто сьогодні викидати старі речі — можна викликати додому бідність та фінансові труднощі; краще не починати сварок і суперечок у сім'ї — той, хто стане їх призвідником, може надовго притягнути неприємності та хвороби.

Якщо день сьогодні теплий – таким самим буде і літо. Птахи починають будувати гнізда на південній стороні – до холодного літа. Ворони на землі сидять – до холодів, на верхівках дерев – до тепла. Жайворонки прилетіли — чекай на потепління.

На Софрона добре йти на рибалку, а по спійманих карасях можна гадати: якщо вони без ікри, то навесні не варто чекати на сильні розливи річок.

