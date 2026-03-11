logo

Какой церковный праздник: хорошая примета и плохой знак этого дня
НОВОСТИ

Какой церковный праздник: хорошая примета и плохой знак этого дня

В народе праздник называют Софрон, он связан с возвращением перелетных птиц

11 марта 2026, 06:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

11 марта по новому церковному календарю в Украине православные вспоминают святителя Софрония. День связан с особыми традициями, погодными приметами и запретами.

Какой церковный праздник: хорошая примета и плохой знак этого дня

Приметы 11 марта. Фото: из открытых источников

В православный праздник 11 марта верующие обращаются в молитвах к святым, просят укрепить веру, дать сил пережить трудности и благодарят Бога за все, что имеют.

В народе праздник называют Софрон, он связан с возвращением перелетных птиц. По поверьям, в этот день стоит прислушаться к кукушке. Считалось, что, услышав первое кукование, нужно загадать желание — тогда оно обязательно исполнится. Есть и еще одна примета: если в этот момент побренчать мелочью в кармане, то это привлечет удачу и поможет притянуть деньги.

Сегодня можно начинать готовиться к полевым работам: очищать участок от прошлогодней листвы, проверять инвентарь и семена.

В церковный праздник не следует ссориться, особенно с родными и близкими, проявлять зависть, желать зла, обижать животных. Церковь осуждает ложь, жадность, лень и уныние.

По народным поверьям, на Софрона также есть несколько запретов: нельзя спрашивать у кукушки, сколько человеку осталось жить – это плохой знак; не стоит сегодня выбрасывать старые вещи — можно навлечь на дом бедность и финансовые трудности; лучше не начинать ссор и споров в семье — тот, кто станет их зачинщиком, может надолго притянуть неприятности и болезни.

Наши предки на Софрона внимательно наблюдали за птицами и природой, чтобы понять, какими будут весна и летний сезон. Если день сегодня теплый — таким же будет и лето. Птицы начинают строить гнезда на южной стороне — к холодному лету. Вороны на земле сидят — к холодам, на макушках деревьев — к теплу. Жаворонки прилетели — жди потепления.

На Софрона хорошо идти на рыбалку, а по пойманным карасям можно гадать: если они без икры, то весной не стоит ждать сильных разливов рек.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник 10 марта: с чем нужно быть осторожным в этот день.




