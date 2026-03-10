Церковный праздник 10 марта: с чем нужно быть осторожным в этот день

10 марта по новому календарю Православной церкви Украины вспоминают мученика Кодрата и его учеников, пострадавших за христианскую веру. Этот день имеет свои особые традиции, приметы и запреты.

В этот день с молитвами верующие обращаются к святой мученице Василиссе, память которой также совершается сегодня. У нее просят помощи в выздоровлении после тяжелых болезней, защиты дома и семьи от наводнений и весенних паводков.

В народе день прозвали Василисин. По поверьям, святая Василисса управляет весенними водами, "помнит" ручьи и видит то, что скрыто от других. Поэтому главной приметой этого дня считается вода и все, что с ней связано.

10 марта считается благоприятным временем, чтобы наводить порядок в доме. Существует давний обычай зажигать сегодня лампаду или свечу и окроплять дом святой водой. В частных домах также занимаются весенними хозяйственными делами, копают канавки вокруг дворов, чтобы защитить хозяйство от возможных паводков. Особое внимание нужно уделить колодцам – источникам чистой воды.

В эту дату мужчины часто отправляются на рыбалку – считается, что в это время рыбы в водоемах много и улов может быть особенно удачным. Ранее мы публиковали лунный календарь рыбака на март с удачными и неудачными днями.

В церковный праздник 10 марта не следует ссориться, завидовать, желать зла и предаваться излишествам в еде.

Существуют и народные запреты на Василисин день: нельзя отказывать нуждающимся в милостыне, чтобы не навлечь себе финансовые трудности; не следует употреблять алкоголь — притянете неприятности; нельзя говорить плохо об умерших, особенно о родственниках.

Также согласно народным приметам, в Василисин день стоит быть особенно осторожными с напитками: считается, что если случайно пролить чай или воду, то вместе с ними из дома могут "утечь" деньги и удача.

По погоде этого дня можно узнать, какой будет весна и будущий урожай: туман утром выпал — к хорошему урожаю пшеницы и льна; облака быстро бегут по небу — будет тепло, но с дождями; ветер холодный — год может быть неурожайным; прилетели журавли — весна будет теплой.

С Василисиного дня начинаются первые весенние грозы, а туман в этот день "съедает" остатки зимнего снега.

