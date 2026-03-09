Церковный праздник 9 марта: что нельзя делать, чтобы не спугнуть удачу

9 марта по новому церковному календарю в украинской православной церкви вспоминают сорок Севастийских мучеников – воинов, которые приняли мученическую смерть за христианскую веру. В народе этот день имеет особые традиции и приметы.

Приметы 9 марта. Фото: из открытых источников

В праздник сорока Севастийских мучеников верующие стараются посетить храм, помолиться и поставить свечи. К святым обращаются с молитвами укрепить в вере, дать мужества и силы вынести все жизненные испытания. Также у святых просят помощи в трудные времена, защиты от отчаяния и поддержки для тех, кто выполняет воинский долг. Женщины традиционно молятся о защите своих отцов, мужей и сыновей.

В народе день так и называют — Сорок святых, он считается второй встречей весны (первую отмечали на Сретение, третью будут отмечать на Благовещение).

Один из обычаев этого дня — нужно испечь сорок булочек или печений в форме жаворонков. По поверьям, птицы символизируют души святых, летящие к Богу, а также скорый приход весны. Выпечкой следует угостить детей, соседей и родственников.

В церковный праздник сегодня не принято ссориться, сквернословить, обижать людей и животных, нельзя отказывать в помощи. Церковь не одобряет ложь, зависть, жадность, лень и отчаяние. Праздник приходится на Великий пост, постящиеся продолжают придерживаться постных ограничений.

По народным приметам 9 марта нужно избегать тяжелой физической работы и домашних хлопот — нежелательно заниматься уборкой, стиркой, ремонтом или рукоделием, говорят, что удачу "спугнешь".

Также в этот день не советуют давать или брать деньги в долг, чтобы не навлечь финансовые трудности.

С датой связано много погодных примет: какая погода сегодня — такой будет и в ближайшие 40 дней; ветер теплый — к дождливому лету; много галок и сорок — скоро будет по-настоящему тепло; прилетели жаворонки или ласточки — весна будет ранней и урожайной.

Одна из самых известных примет говорит: если на Сороки насчитать 40 птиц, то год будет счастливым.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 8 марта: три суровых запрета в этот день.



