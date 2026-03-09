Церковне свято 9 березня: що не можна робити, щоб не злякати удачу

9 березня за новим церковним календарем в українській православній церкві згадують сорок севастійських мучеників – воїнів, які прийняли мученицьку смерть за християнську віру. У народі цей день має особливі традиції та прикмети.

Прикмети 9 березня. Фото: з відкритих джерел

У свято сорока Севастійських мучеників віруючі намагаються відвідати храм, помолитися та поставити свічки. До святих звертаються з молитвами зміцнити у вірі, дати мужності та сили винести усі життєві випробування. Також у святих просять допомоги у важкі часи, захисту від розпачу та підтримки для тих, хто виконує військовий обов'язок. Жінки традиційно моляться про захист своїх батьків, чоловіків та синів.

У народі день так і називають – Сорок святих, він вважається другою зустріччю весни (першу відзначали на Стрітення, третю відзначатимуть на Благовіщення).

Один із звичаїв цього дня — потрібно спекти сорок булочок або печива у формі жайворонків. За повір'ями, птахи символізують душі святих, що летять до Бога, а також швидкий прихід весни. Випічкою слід пригостити дітей, сусідів та родичів.

У церковне свято сьогодні не прийнято сваритися, поганословити, ображати людей та тварин, не можна відмовляти у допомозі. Церква не схвалює брехню, заздрість, жадібність, лінощі та розпач. Свято припадає на Великий піст, що постять продовжують дотримуватися пісних обмежень.

За народними прикметами 9 березня потрібно уникати важкої фізичної роботи та домашнього клопоту — небажано займатися прибиранням, пранням, ремонтом чи рукоділлям, кажуть, що успіх "спугнеш".

Також у цей день не радять давати чи брати гроші у борг, щоб не спричинити фінансових труднощів.

З датою пов'язано багато погодних прикмет: яка погода сьогодні – такою буде й у найближчі 40 днів; вітер теплий – до дощового літа; багато галок і сорок – незабаром буде по-справжньому тепло; прилетіли жайворонки чи ластівки – весна буде ранньою та врожайною.

Одна з найвідоміших прикмет каже: якщо на Сороки нарахувати 40 птахів, то рік буде щасливим.

Читайте також на порталі "Коментарі" — яке церковне свято було 8 березня: три суворі заборони цього дня.



