Церковне свято 10 березня: з чим треба бути обережним цього дня
commentss НОВИНИ Всі новини

Церковне свято 10 березня: з чим треба бути обережним цього дня

10 березня вважається сприятливим часом, щоб наводити лад у будинку

10 березня 2026, 06:30
Автор:
Кравцев Сергей

10 березня за новим календарем Православної церкви України згадують мученика Кодрата та його учнів, які постраждали за християнську віру. Цей день має свої особливі традиції, прикмети та заборони.

Церковне свято 10 березня: з чим треба бути обережним цього дня

Прикмети 10 березня. Фото: з відкритих джерел

Цього дня з молитвами віруючі звертаються до святої мучениці Василісі, пам'ять якої також відбувається сьогодні. У неї просять допомоги у одужанні після тяжких хвороб, захисту будинку та сім'ї від повеней та весняних паводків.

У народі день проклинали Василисин. За повір'ями, свята Василіса керує весняними водами, "пам'ятає" струмки та бачить те, що приховано від інших. Тому головною прикметою цього дня вважається вода та все, що з нею пов'язано.

10 березня вважається сприятливим часом, щоб наводити лад у будинку. Існує давній звичай запалювати сьогодні лампаду чи свічку та окроплювати будинок святою водою. У приватних будинках також опікуються весняними господарськими справами, копають канавки навколо дворів, щоб захистити господарство від можливих паводків. Особливу увагу потрібно приділити криницям – джерелам чистої води.

У цю дату чоловіки часто вирушають на риболовлю — вважається, що в цей час риби у водоймах багато і улов може бути особливо вдалим. Раніше ми публікували місячний календар рибалки на березень із вдалими та невдалими днями.

У церковне свято 10 березня не слід сваритися, заздрити, бажати зла та вдаватися до надмірностей у їжі.

Існують і народні заборони на Василисин день: не можна відмовляти тим, хто потребує милостині, щоб не викликати фінансових труднощів; не слід вживати алкоголь – притягнете неприємності; не можна говорити погано про померлих, особливо про родичів.

Також згідно з народними прикметами, у Василисин день варто бути особливо обережними з напоями: вважається, що якщо випадково пролити чай чи воду, то разом з ними з дому можуть "витекти" гроші та удача.

По погоді цього дня можна дізнатися, якою буде весна та майбутній урожай: туман уранці випав – до хорошого врожаю пшениці та льону; хмари швидко біжать небом — буде тепло, але з дощами; вітер холодний – рік може бути неврожайним; прилетіли журавлі – весна буде теплою.

З Василисиного дня розпочинаються перші весняні грози, а туман у цей день "з'їдає" залишки зимового снігу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — церковне свято 9 березня: що не можна робити, щоб не злякати успіх.




