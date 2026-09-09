Яке церковне свято 9 вересня: що не можна робити з грошима цього дня

9 вересня за новим церковним календарем Православна церква України вшановує пам'ять праведних Іоакима та Ганни — батьків Пресвятої Богородиці. Їхні молитви та непохитна віра в диво були винагороджені народженням дочки, яка стала Матір'ю Спасителя.

Прикмети 9 вересня. Фото: з відкритих джерел

22 вересня – це також перший день святкування Різдва Пресвятої Богородиці, тому день розпочинають з молебню у церкві, де моляться за здоров'я близьких та мир у сім'ї.

У народі це свято називають Яким і Ганна, а також День породіль — у давнину в цей день вшановували молодих мам і повитух, для яких накривали стіл і пекли круглі пироги з капустою та яблуками. Бездітним парам у цей день радять дарувати подарунки близьким родичам — за повір’ям, це наближає здійснення мрії про дітей. Також у цей день спалюють старі речі — так, за повір’ям, позбавляються від хвороб, пристріту та порчі.

У народі з цим днем пов'язані суворі заборони, більшість із яких стосуються грошей: брати або позичати, а також вирішувати будь-які фінансові питання 9 вересня не варто — вважається, що це до бідності, а боржники взагалі "забудуть" про свої зобов'язання. Не рекомендується залишати гаманець на столі на увазі — можна залишитись без грошей.

Під забороною також переїзди та далека дорога. Не можна цього дня заздрити чужому багатству — за повір'ям, заздрість та злі думки повертаються до людини у потрійному розмірі.

Прикмети дня підказують, якими будуть осінь та зима. Якщо у будинку багато павутини – осінь буде теплою, а зима морозною. Якщо у повітрі ще літають комарі – до м'якої, не надто морозної зими. Верба рано скидає листя — холод настане швидко. Сильний листопад – до суворої, студеної зими.

Саме з цього дня, за повір'ями, починається друге, "молоде" бабине літо — воно триватиме аж до Покрови Пресвятої Богородиці, який святкують 14 жовтня.

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