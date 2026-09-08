Большой церковный праздник Вторая Пречистая: что нельзя делать сегодня

8 сентября Православная церковь Украины по новому церковному календарю встречает Рождество Пресвятой Богородицы – один из главных праздников года, открывающий годовой круг двунадесятых торжеств.

Вторая Пречистая. Фото: из открытых источников

В этот же день чтят Киевскую икону Софии-Премудрости Божией и Почаевскую икону Божией Матери.

В народе праздник называют Малой Пречистой или второй встречей осени (Первая Пречистая – Успение Богородицы), а также Осенинами, Спожинками. Это одновременно и день урожая, который отмечают шумно и весело, вознося благодарность земле за ее дары.

Рождество Богородицы издавна считается женским днем. В этот день женщины отдыхают от работы, встречаются с подругами и занимаются собой, а особое внимание уделяют матерям — их благодарят и стараются во всем помогать. Хорошим делом в этот день считается помощь нуждающимся — милостыня или благотворительность, по поверьям, приносят в дом достаток, здоровье и детский смех. Верят также, что браки, заключенные в Рождество Богородицы, будут крепкими и счастливыми.

Народные запреты касаются в первую очередь домашних дел: в этот день не выполняют тяжелую работу — не убирают, не моют полы, не жгут мусор и листву во дворе. Хотя Богородица при жизни была большой труженицей и помогала людям в любой работе, в день Ее памяти принято трудиться меньше обычного – это не касается тех, кому работать в этот день предписывает долг.

Женщинам не рекомендуется брать в руки ножницы, иголки и другие острые предметы — под запретом любое рукоделие: шитье, вязание, вышивка, починка одежды и обуви. Считается, что сделанное в этот день быстро придет в негодность.

Не стоит надевать темную одежду — предпочтение отдают светлым тонам, и употреблять алкоголь: считается, что это сулит болезни и бедность.

Приметы дня подсказывают, какой будет погода и осень. Если погожий и ясный день – к теплой, безоблачной осени. Ярко-красный рассвет – к ливням и сильному ветру. Туман с утра — начнутся затяжные дожди. Иней на траве — к резкому похолоданию. Сухая, солнечная погода — к скорым заморозкам.

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