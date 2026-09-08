Велике церковне свято Друга Пречиста: що не можна робити сьогодні

8 вересня Православна церква України за новим церковним календарем зустрічає Різдво Пресвятої Богородиці – одне з головних свят року, що відкриває річне коло двонадесятих урочистостей.

Друга Пречиста. Фото: з відкритих джерел

Цього ж дня вшановують Київську ікону Софії-Премудрості Божої та Почаївську ікону Божої Матері.

У народі це свято називають Малою Пречистою або другою зустріччю осені (Перша Пречиста — Успіння Богородиці), а також Осенінами, Спожинками. Це водночас і день врожаю, який відзначають галасливо й весело, дякуючи землі за її дари.

Різдво Богородиці здавна вважається жіночим днем. Цього дня жінки відпочивають від роботи, зустрічаються з подругами та займаються собою, а особливу увагу приділяють матерям – їм дякують і намагаються у всьому допомагати. Хорошою справою цього дня вважається допомога нужденним — милостиня чи благодійність, за повір'ями, приносять до дому достаток, здоров'я та дитячий сміх. Вірять також, що шлюби, укладені на Різдво Богородиці, будуть міцними та щасливими.

Народні заборони стосуються насамперед домашніх справ: у цей день не виконують важкої роботи — не прибирають, не миють підлоги, не палять сміття та листя у дворі. Хоча Богородиця за життя була великою трудівницею і допомагала людям у будь-якій роботі, в день Її пам'яті прийнято працювати менше, ніж звичайно – це не стосується тих, кому працювати в цей день наказує борг.

Жінкам не рекомендується брати до рук ножиці, голки та інші гострі предмети — під забороною будь-яке рукоділля: шиття, в'язання, вишивка, ремонт одягу та взуття. Вважається, що зроблене в цей день швидко прийде непридатним.

Не варто одягати темний одяг — перевагу віддають світлим тонам, і вживати алкоголь: вважається, що це обіцяє хвороби та бідність.

Прикмети дня підказують, якою буде погода та осінь. Якщо ясний і ясний день — до теплої, безхмарної осені. Яскраво-червоний світанок – до злив та сильного вітру. Туман із ранку — розпочнуться затяжні дощі. Іній на траві – до різкого похолодання. Суха, сонячна погода – до швидких заморозків.

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