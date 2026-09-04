Какой церковный праздник 4 сентября: строгие запреты дня

4 сентября по новому церковному календарю православные в Украине чтят чудотворную икону Божией Матери "Неопалимая Купина" — один из самых почитаемых образов, связанных с защитой от огня и стихийных бедствий. С этой датой связаны особые традиции, а также народные приметы, по которым предки предсказывали погоду на ближайшее время.

Приметы 4 сентября. Фото: из открытых источников

В старину образ "Неопалимой Купины" был в каждом доме — его вешали над входом в жилище, ведь икону почитали прежде всего как защитницу от пожаров: в те времена почти все постройки были деревянными, и молитвы о защите от огня и стихийных бедствий звучали особенно часто. Верили, что если начался пожар, то нужно сразу ж обойти дом с иконой и огонь отступит.

В народном календаре день прозвали Неопалимая Купина и Вавила – в честь мученика, память которого также совершается сегодня. В этот день по традиции плетут луковые связки и обязательно вешают одну в доме — считается, что запах лука отгоняет нечистую силу, сглаз, колдовство и болезни.

По народным поверьям, 4 сентября действуют и другие запреты: нельзя давать и брать в долг — как деньги, так и продукты, — считается, что это сулит нищету и болезни; не стоит хвастаться материальным благополучием — к бедности; запрещено разводить костры ради забавы и вообще неосторожно обращаться с огнем — есть риск накликать пожар; лучше не затевать споры с соседями — грозят проблемы в семье.

Также не советуют откладывать дела на потом и лениться.

По приметам этого дня наши предки судили о погоде, осени и предстоящей зиме. Если на луке много шелухи — к холодной зиме. Рябина вся усыпана ягодами — зима ожидается морозной. Попался на пути большой муравейник — тоже к холодной зиме. Земля после дождя быстро подсохла — вот-вот начнется затяжное ненастье.

Если сегодня идет дождь, то осень будет сухая.

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