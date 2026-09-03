Какой церковный праздник 3 сентября: что сделать, чтобы в доме водились деньги

3 сентября по новому церковному календарю украинская церковь чтит память святой Домны Никомидийской – подвижницы, чья история стала примером искренней веры и духовной стойкости. С этим днем связано немало народных обычаев, а также примет, по которым в старину определяли, какой будет предстоящая осень.

Приметы 3 сентября. Фото: из открытых источников

В народе 3 сентября прозвали Домна Доброродная – этот день посвящают уборке в доме, во дворе и пристройках.

Считается, что сегодня нужно навести порядок повсюду и избавиться от всего ненужного – старые вещи, изношенную одежду и отслужившую утварь принято сжигать вместе с картофельной ботвой, оставшейся после уборки урожая. Если нет возможности сжечь, то тогда нужно выбросить. По поверью, такой обряд помогает избавиться от тяжелых мыслей и негативной энергии, освобождает место для нового и обеспечивает удачу и достаток в наступающем году. Вещи, которые еще могут пригодиться, не выбрасывают, а отдают нуждающимся.

Существует и необычный обряд со старой обувью: в старину ее развешивали на заборе, чтобы защищала дом от сглаза, а домашних животных — от нечистой силы.

Народные запреты дня такие: нельзя оставлять беспорядок в доме — все лишнее, особенно мусор, нужно выбросить или сжечь; не стоит подбирать на улице и приносить домой чужие вещи или деньги — считается, что вместе с находкой в дом может прийти бедность и беда; лучше не выяснять отношения с родными — конфликт, начатый именно сегодня, рискует затянуться и обернуться проблемами со здоровьем.

Также в этот день не устраивают свадьбы и сватовства.

По народным поверьям, 3 сентября можно предсказать погоду в ближайшие дни, а также то, какой будет осень и даже весна. Если дождь пошел после обеда — ненастье задержится надолго. Гром гремит весь день — к теплой осени. День выдался теплый и солнечный — весна наступит поздно. Закат окрашен в красный цвет — готовьтесь к холодам. Большие муравейники в лесу — зима будет затяжной.

Самая "говорящая" примета связана с утром: если 3 сентября день начинается ясным и солнечным, такая же благоприятная погода продержится всю ближайшую неделю и всю осень.

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