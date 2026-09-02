Какой церковный праздник 2 сентября: что нельзя начинать сегодня

2 сентября по новому церковному календарю православные вспоминают преподобных Антония и Феодосия Печерских — основателей Киево-Печерской лавры.

Приметы 2 сентября. Фото: из открытых источников

С этим днем связаны особые традиции, которые верующие соблюдают и по сей день, а также народные приметы, к которым до сих пор прислушиваются многие.

В народе день прозвали Мамонтий, или Овчарник, — в честь мученика Маманта, память которого также совершается сегодня. При жизни святой пас овец и коз и учил людей делать из козьего молока творог и сыр, поэтому его считают покровителем мелкого скота и обращаются с просьбами уберечь животных от хищников и болезней.

Особое внимание сегодня следует уделить домашней живности: навести порядок в хлевах и овчарнях. На столе сегодня непременно присутствуют молочные блюда — сыр, творог и другие продукты, приготовленные из молока. Также в это время копают позднюю картошку.

В этот день, как и в любой другой, Церковь напоминает, что недопустимы злость, сквернословие, сплетни и клевета — нельзя мстить, завидовать, а грехом считается отказать в милостыне или в помощи ближнему.

Не следует предаваться отчаянию, держать в сердце обиду или предъявлять претензии к родным.

По народным поверьям, 2 сентября запрещается: начинать новые дела и делиться планами; совершать крупные покупки; жаловаться на судьбу — трудностей от этого станет только больше.

Один из главных запретов дня касается домашних животных — на них нельзя кричать или бить, иначе нарушителю грозит тяжелая болезнь.

По погоде 2 сентября наши предки предсказывали, какой будет осень и предстоящая зима. Если закат окрашен в красный цвет — к скорым заморозкам. Идет проливной дождь — осень будет погожей. День ясный и безветренный – осень порадует теплом, а если холодно и безветренно – скоро начнутся дожди. Облака плывут низко над землей — к ненастью.

Самая необычная примета связана со снегом: если он выпадет именно в этот день, будущий год порадует богатым урожаем овса, а весна придет рано.

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