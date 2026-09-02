Яке церковне свято 2 вересня: що не можна розпочинати сьогодні

2 вересня за новим церковним календарем православні згадують преподобних Антонія та Феодосія Печерських – засновників Києво-Печерської лаври.

Прикмети 2 вересня. Фото: з відкритих джерел

З цим днем пов'язані особливі традиції, яких віруючі дотримуються і до цього дня, а також народні прикмети, до яких досі прислухаються багато хто.

У народі цей день прозвали Мамонтій, або Овчарник, — на честь мученика Маманта, пам'ять якого також вшановується сьогодні. За життя святий пас овець і кіз та навчав людей робити з козячого молока творог і сир, тому його вважають покровителем дрібної худоби й звертаються з проханнями вберегти тварин від хижаків та хвороб.

Особливу увагу сьогодні слід приділити домашній живності: навести лад у хлівах та кошарах. На столі сьогодні неодмінно присутні молочні страви — сир, сир та інші продукти, виготовлені з молока. Також у цей час копають пізню картоплю.

Цього дня, як і в будь-якій іншій, Церква нагадує, що неприпустимі злість, лихослів'я, плітки та наклеп — не можна мстити, заздрити, а гріхом вважається відмовити в милостині чи допомозі ближньому.

Не слід вдаватися до відчаю, тримати в серці образу або пред'являти претензії до рідних.

За народними повір'ями, 2 вересня забороняється: розпочинати нові справи та ділитися планами; робити великі покупки; скаржитися на долю – труднощів від цього стане лише більше.

Одна з головних заборон дня стосується свійських тварин — на них не можна кричати чи бити, інакше порушнику загрожує тяжка хвороба.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде пізньою, то й осінь буде такою. Якщо захід сонця пофарбований у червоний колір — до швидких заморозків. Йде проливний дощ — осінь буде погожею. День ясний та безвітряний – осінь порадує теплом, а якщо холодно та безвітряно – незабаром почнуться дощі. Хмари пливуть низько над землею – до негоди.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде невелика, то весна буде ранньою.

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