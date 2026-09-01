Какой церковный праздник 1 сентября: что нельзя делать, чтобы не отпугнуть удачу

1 сентября по новому церковному стилю — особая дата для православных верующих: начало индикта, церковное Новолетие, которое называют также православным Новым годом. В этот же день чтят Собор Винницких святых.

Приметы 1 сентября. Фото: из открытых источников

В народе праздник называют по-разному: Новолетие, Семенов день — в честь преподобного Симеона Столпника, а еще Летопроводец, Осенины или Встреча осени. Как бы его ни называли, отмечали с размахом — сытно, весело и по-настоящему празднично.

Хозяйки с вечера замешивают тесто, чтобы утром успеть испечь румяный каравай с золотистой корочкой — главное украшение стола, показатель гостеприимства и хозяйского мастерства. К нему подают грибы, молодую картошку, блины и пироги с самыми разными начинками — у каждой хозяйки свой фирменный рецепт, доставшийся от бабушек и мам. Мужчины заранее готовят домашнее вино и наливки. Полевые работы к этому времени уже позади, можно и повеселиться от души.

Сохранился и особый обряд: с первыми лучами утренней зари зажигают в доме огонь, например, свечу — она символизирует начало нового года.

К этому дню принято завершать все начатые дела и решить накопившиеся проблемы, чтобы они не тянулись следом в новый год. Также с 1 сентября начинается пора свадеб, венчаний и сватовства — считается, что браки, заключенные в этот период, будут крепкими и счастливыми, как и союзы, скрепленные предложением руки и сердца именно сегодня. Удачное время это и для переезда, и для заключения важных сделок.

По народным поверьям, в Семенов день действуют и другие запреты: лучше не думать о плохом и не грустить — негатив может удвоиться и надолго задержаться рядом; нельзя убирать в доме, особенно подметать пол, — вместе с мусором и грязной водой рискуют "вымести" из дома удачу и достаток; нежелательно давать в долг соль и одалживать ее самим — соль считается символом семейного мира и благополучия, а с ней уходит и удача; не советуют жаловаться и сетовать на трудности — по поверью, они вернутся втрое сильнее.

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