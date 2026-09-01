Яке церковне свято 1 вересня: що не можна робити, щоб не відлякати успіху

1 вересня за новим церковним стилем – особлива дата для православних віруючих: початок індикту, церковне Новоліття, яке називають також православним Новим роком. Цього ж дня вшановують Собор Вінницьких святих.

Прикмети 1 вересня. Фото: з відкритих джерел

У народі свято називають по-різному: Новоліття, Семенів день — на честь преподобного Симеона Столпника, а ще Літопровід, Осенини або Зустріч осені. Як би його не називали, відзначали з розмахом — ситно, весело і по-справжньому святково

Господині з вечора замішують тісто, щоб зранку встигнути спекти рум'яний коровай із золотистою скоринкою — головна прикраса столу, показник гостинності та господарської майстерності. До нього подають гриби, молоду картоплю, млинці та пироги з різними начинками — у кожної господині свій фірмовий рецепт, що дістався від бабусь і мам. Чоловіки заздалегідь готують домашнє вино та наливки. Польові роботи на той час вже позаду, можна й повеселитися від душі.

Зберігся й особливий обряд: із першими променями ранкової зорі запалюють у будинку вогонь, наприклад, свічку — вона символізує початок нового року.

До цього дня прийнято завершувати всі розпочаті справи і вирішити проблеми, що накопичилися, щоб вони не тяглися слідом у новий рік. Також з 1 вересня починається пора весіль, вінчань та сватання – вважається, що шлюби, укладені у цей період, будуть міцними та щасливими, як і спілки, скріплені пропозицією руки та серця саме сьогодні. Вдалий час це і для переїзду, і для укладання важливих угод.

За народними повір'ями, у Семенів день діють інші заборони: краще не думати про погане і не сумувати — негатив може подвоїтися і надовго затриматися поруч; не можна прибирати в будинку, особливо підмітати підлогу, — разом зі сміттям та брудною водою ризикують "вимести" з дому удачу та достаток; небажано позичати сіль і позичати її самим — сіль вважається символом сімейного миру та благополуччя, а з нею йде і удача; не радять скаржитися і нарікати на труднощі — за повір'ям вони повернуться втричі сильніше.

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