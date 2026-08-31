Церковный праздник 31 августа: три главных запрета в последний день лета

31 августа – день, когда церковь вспоминает Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Эта реликвия считается единственной вещественной памятью о Деве Марии, сохранившейся до наших дней.

Приметы 31 августа. Фото: из открытых источников

В народе 31 августа называют Куприяновым днем, или Журавлинкой, Журавлиным вече. По преданию, именно в это время журавлиные стаи собираются на болотах, чтобы "решить", в какие края держать путь, и прощаются с людьми перед отлетом в теплые края.

Журавлинкой, или журавлиной ягодой, в народе называли и клюкву — именно с Куприянова дня начинают собирать эту ягоду. Ее ценят как универсальное средство почти от всех болезней: готовят морсы, настойки, варенья и вино, лечат простуду, боли в сердце, голове, ногах и желудке. Также созревают тыква, морковь и картошка — нужно успеть собрать урожай, пока не начались осенние дожди.

В этот день наводят порядок не только в доме, но и в мыслях — освобождают пространство и голову от всего лишнего и тяжелого.

В Куприянов день, по народным поверьям, лучше воздержаться от ссор и выяснения отношений с близкими: конфликт, возникший даже на пустом месте, рискует затянуться на долгие годы. Не стоит и одалживать деньги — ни давать в долг, ни брать самому, — примета сулит серьезные финансовые трудности.

Садоводам советуют отложить посадку и пересадку растений — считается, что в этот день они плохо приживаются и не дают ни цветения, ни урожая. С застольями также лучше не спешить: пышные торжества и громкое веселье, включая свадьбы, на 13 сентября планировать не рекомендуют.

Церковь в этот день не устанавливает никаких бытовых запретов вроде "нельзя занимать деньги" – это исключительно народные поверья, наслоившиеся на церковный праздник. Официально Положение честного пояса Пресвятой Богородицы – это праздник почитания реликвии, и церковь призывает верующих в этот день посетить богослужение, помолиться Богородице о здоровье, семейном благополучии и заступничестве, поблагодарить ее за покров.

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