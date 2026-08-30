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Большой церковный праздник 30 августа: три суровых запрета в этот день

Какой церковный праздник сегодня 30 августа, что нельзя делать и кто празднует именины.

30 августа 2026, 07:05
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Slava Kot

30 августа православные христиане чтят память святителей Александра, Ивана Постника и Павла Нового – патриархов Царьградских. В этот день верующие обращаются к святым с молитвами о духовной мудрости, терпении и крепком здоровье.

Большой церковный праздник 30 августа: три суровых запрета в этот день

Церковный праздник 30 августа

Церковный праздник 30 августа

Александр, Иван Постник и Павел Новый в разные годы возглавляли Константинопольскую патриархию. В церковной традиции они известны своей аскетической жизнью, духовными подвигами и служением христианской вере.

Что нельзя делать сегодня

Часть запретов, связанных с 30 августа, происходит не из церковных канонов, а из народных верований. В частности, сегодня нельзя делать такие вещи:

  • – Не стоит лениться и надолго оставаться в постели. Считалось, что это может принести неудачу и негативно отразиться на благосостоянии.
  • — Не рекомендуется планировать свадьбу или сватовство. Наши предки верили, что договоренности, заключенные в этот день, могут оказаться непрочными.
  • – По народным верованиям, не стоит долго смотреть в собственное отражение в зеркале, поскольку это могло негативно повлиять на красоту и здоровье.

Кто празднует именины 30 августа

В первую очередь в этот день поздравления принимают мужчины с именами Александр, Иван и Павел. Однако в расширенных календарях также упоминаются 30 августа именины для людей с такими именами как Арсений, Гаврило, Григорий, Даниил, Игнатий, Леонид, Макар, Афанасий, Петр, Федор, Иаков и Елизавета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о церковном календаре на 2026 год, содержащем перечень главных религиозных праздников, а также постов.



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