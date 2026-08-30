Большой церковный праздник 30 августа: три суровых запрета в этот день

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
30 августа православные христиане чтят память святителей Александра, Ивана Постника и Павла Нового – патриархов Царьградских. В этот день верующие обращаются к святым с молитвами о духовной мудрости, терпении и крепком здоровье.
Церковный праздник 30 августа
Александр, Иван Постник и Павел Новый в разные годы возглавляли Константинопольскую патриархию. В церковной традиции они известны своей аскетической жизнью, духовными подвигами и служением христианской вере.
Часть запретов, связанных с 30 августа, происходит не из церковных канонов, а из народных верований. В частности, сегодня нельзя делать такие вещи:
В первую очередь в этот день поздравления принимают мужчины с именами Александр, Иван и Павел. Однако в расширенных календарях также упоминаются 30 августа именины для людей с такими именами как Арсений, Гаврило, Григорий, Даниил, Игнатий, Леонид, Макар, Афанасий, Петр, Федор, Иаков и Елизавета.