Велике церковне свято 30 серпня: три суворі заборони цього дня

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Slava Kot
30 серпня православні християни вшановують пам’ять святителів Олександра, Івана Постника та Павла Нового — патріархів Царгородських. Цього дня віряни звертаються до святих із молитвами про духовну мудрість, терпіння та міцне здоров’я.
Церковне свято 30 серпня
Олександр, Іван Постник і Павло Новий у різні роки очолювали Константинопольську патріархію. В церковній традиції вони відомі своїм аскетичним життям, духовними подвигами та служінням християнській вірі.
Частина заборон, пов’язаних з 30 серпнем, походить не з церковних канонів, а з народних вірувань. Зокрема, сьогодні не можна робити такі речі:
Найперше цього дня вітання приймають чоловіки з іменами Олександр, Іван та Павло. Однак у розширених календарях також згадуються 30 серпня іменини для людей з такими іменами, як Арсеній, Гаврило, Григорій, Данило, Ігнатій, Леонід, Макар, Опанас, Петро, Федір, Яків та Єлизавета.