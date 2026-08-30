Велике церковне свято 30 серпня: три суворі заборони цього дня

30 серпня православні християни вшановують пам’ять святителів Олександра, Івана Постника та Павла Нового — патріархів Царгородських. Цього дня віряни звертаються до святих із молитвами про духовну мудрість, терпіння та міцне здоров’я.

Церковне свято 30 серпня

Церковне свято 30 серпня

Олександр, Іван Постник і Павло Новий у різні роки очолювали Константинопольську патріархію. В церковній традиції вони відомі своїм аскетичним життям, духовними подвигами та служінням християнській вірі.

Що не можна робити сьогодні

Частина заборон, пов’язаних з 30 серпнем, походить не з церковних канонів, а з народних вірувань. Зокрема, сьогодні не можна робити такі речі:

- Не варто лінуватися та надовго залишатися в ліжку. Вважалося, що це може принести невдачу та негативно позначитися на добробуті.

- Не рекомендується планувати весілля або сватання. Наші предки вірили, що домовленості, укладені цього дня, можуть виявитися нетривкими.

- За народними віруваннями, не варто довго дивитися у власне відображення в дзеркалі, оскільки це могло негативно вплинути на красу та здоров’я.

Хто святкує іменини 30 серпня

Найперше цього дня вітання приймають чоловіки з іменами Олександр, Іван та Павло. Однак у розширених календарях також згадуються 30 серпня іменини для людей з такими іменами, як Арсеній, Гаврило, Григорій, Данило, Ігнатій, Леонід, Макар, Опанас, Петро, Федір, Яків та Єлизавета.

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