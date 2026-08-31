Церковне свято 31 серпня: три головні заборони в останній день літа

31 серпня – день, коли церква згадує Положення чесного поясу Пресвятої Богородиці. Ця реліквія вважається єдиною речовинною пам'яттю про Діву Марію, яка збереглася до наших днів.

Прикмети 31 серпня. Фото: з відкритих джерел

У народі 31 серпня називають Купріяновим днем, або Журавлинкою, Журавлиним віче. За переказами, саме в цей час зграї журавлів збираються на болотах, щоб "вирішити", у які краї прямувати, і прощаються з людьми перед відльотом у теплі краї.

Журавлинкою, чи журавлиною ягодою, у народі називали і журавлину — саме з Купріянова дня починають збирати цю ягоду. Її цінують як універсальний засіб майже від усіх хвороб: готують морси, настоянки, варення та вино, лікують застуду, біль у серці, голові, ногах та шлунку. Також дозрівають гарбуз, морква та картопля – потрібно встигнути зібрати врожай, доки не почалися осінні дощі.

Цього дня наводять лад не лише в будинку, а й у думках — звільняють простір та голову від усього зайвого та тяжкого.

У Купріянов день, за народними повір'ями, краще утриматися від сварок та з'ясування стосунків із близькими: конфлікт, що виник навіть на порожньому місці, ризикує затягнутися на довгі роки. Не варто й позичати гроші — ні позичати, ні брати самому, — прикмета обіцяє серйозні фінансові труднощі.

Садівникам радять відкласти посадку та пересадку рослин – вважається, що у цей день вони погано приживаються та не дають ні цвітіння, ні врожаю. З гуляннями також краще не поспішати: пишні урочистості та гучні веселощі, включаючи весілля, на 13 вересня планувати не рекомендують.

Церква в цей день не встановлює жодних побутових заборон на кшталт "не можна позичати гроші" – це виключно народні повір'я, що нашарувалися на церковне свято. Офіційно Положення чесного поясу Пресвятої Богородиці – це свято шанування реліквії, і церква закликає віруючих у цей день відвідати богослужіння, помолитися Богородиці за здоров'я, сімейне благополуччя та заступництво, подякувати їй за покрив.

Читайте також на порталі "Коментарі" — велике церковне свято 30 серпня: три суворі заборони цього дня.



