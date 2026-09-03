Яке церковне свято 3 вересня: що зробити, щоб у будинку водилися гроші

3 вересня за новим церковним календарем українська церква вшановує пам'ять святої Домни Нікомідійської – подвижниці, чия історія стала прикладом щирої віри та духовної стійкості. З цим днем пов'язано чимало народних звичаїв, а також прикмет, за якими за старих часів визначали, якою буде майбутня осінь.

Прикмети 3 вересня. Фото: з відкритих джерел

У народі 3 вересня прозвали Домну Доброродну — цей день присвячують прибиранню в будинку, на подвір’ї та в прибудовах.

Вважається, що сьогодні потрібно навести порядок усюди та позбутися всього непотрібного — старі речі, зношений одяг та поношене начиння прийнято спалювати разом із картопляним бадиллям, що залишилося після збору врожаю. Якщо немає можливості спалити, то тоді потрібно викинути. За повір’ям, такий обряд допомагає позбутися важких думок і негативної енергії, звільняє місце для нового та забезпечує удачу й достаток у наступаючому році. Речі, які ще можуть стати в нагоді, не викидають, а віддають нужденним.

Існує і незвичайний обряд зі старим взуттям: за старих часів його розвішували на паркані, щоб захищала будинок від пристріту, а свійських тварин — від нечистої сили.

Народні заборони дня такі: не можна залишати безлад у будинку — все зайве, особливо сміття, потрібно викинути чи спалити; не варто підбирати на вулиці та приносити додому чужі речі чи гроші – вважається, що разом із знахідкою до будинку може прийти бідність та біда; краще не з'ясовувати стосунки з рідними — конфлікт, розпочатий саме сьогодні, ризикує затягнутися та обернутися проблемами зі здоров'ям.

Також у цей день не влаштовують весілля та сватання.

За народними повір'ями, 3 вересня можна передбачити погоду найближчими днями, а також те, якою буде осінь і навіть весна. Якщо дощ пішов після обіду – негода затримається надовго. Грім гримить увесь день – до теплої осені. День видався теплий та сонячний – весна настане пізно. Захід сонця пофарбований у червоний колір — готуйтеся до холодів. Великі мурашники у лісі – зима буде затяжною.

"Найболісніша прикмета пов'язана з ранком: якщо 3 вересня день починається ясним і сонячним, така ж сприятлива погода протримається весь найближчий тиждень і всю осінь.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яке церковне свято було 2 вересня: що не можна розпочинати.



