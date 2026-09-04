Яке церковне свято 4 вересня: суворі заборони дня

4 вересня за новим церковним календарем православні в Україні вшановують чудотворну ікону Божої Матері "Неопалима Купина" — один із найшанованіших образів, пов'язаних із захистом від вогню та стихійних лих. З цією датою пов'язані особливі традиції, а також народні прикмети, за якими предки пророкували погоду на найближчий час.

Прикмети 4 вересня. Фото: з відкритих джерел

За старих часів образ "Неопалимої Купини" був у кожному будинку — його вішали над входом у житло, адже ікону шанували насамперед як захисницю від пожеж: у ті часи майже всі споруди були дерев'яними, і молитви про захист від вогню та стихійних лих звучали особливо часто. Вірили, що якщо почалася пожежа, то треба одразу обійти будинок з іконою і вогонь відступить.

У народному календарі цей день прозвали Неопалима Купина і Вавила — на честь мученика, пам’ять якого також вшановується сьогодні. Цього дня за традицією плетуть цибулеві пучки й обов’язково вішають один у хаті — вважається, що запах цибулі відганяє нечисту силу, пристріт, чаклунство та хвороби.

За народними повір'ями, 4 вересня діють й інші заборони: не можна давати і позичати — як гроші, так і продукти, — вважається, що це обіцяє злидні і хвороби; не варто хвалитися матеріальним благополуччям — до бідності; заборонено розводити багаття заради забави і взагалі необережно поводитися з вогнем — є ризик викликати пожежу; краще не починати суперечки з сусідами — загрожують проблеми в сім'ї.

Також не радять відкладати справи на потім і лінуватися.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Якщо на цибулі багато лушпиння — до холодної зими. Горобина вся усипана ягодами – зима очікується морозною. Потрапив на шляху великий мурашник – теж до холодної зими. Земля після дощу швидко підсохла — ось-ось почнеться затяжна негода.

Якщо сьогодні дощ, то осінь буде сухою.

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