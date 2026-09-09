Какой церковный праздник 9 сентября: что нельзя делать с деньгами в этот день

9 сентября по новому церковному календарю Православная церковь Украины чтит память праведных Иоакима и Анны — родителей Пресвятой Богородицы. Их молитвы и непоколебимая вера в чудо были вознаграждены рождением дочери, ставшей Матерью Спасителя.

Приметы 9 сентября. Фото: из открытых источников

22 сентября – это также первый день попразднства Рождества Пресвятой Богородицы, поэтому день начинают с молебна в церкви, где молятся о здоровье близких и мире в семье.

В народе праздник называют Аким и Анна, а также День рожениц — в эту дату в старину чествовали молодых мам и повитух, для которых накрывали стол и пекли круглые пироги с капустой и яблоками. Бездетным парам в этот день советуют одаривать близких родственников — по поверью, это приближает исполнение мечты о детях. Также в эту дату сжигают старые вещи — так, по поверью, избавляются от болезней, сглаза и порчи.

В народе с этим днем связаны строгие запреты, большинство из которых касаются денег: брать или давать в долг, а также решать любые финансовые вопросы 9 сентября не стоит — считается, что это к бедности, а должники и вовсе "забудут" о своих обязательствах. Не рекомендуется оставлять кошелек на столе на виду — можно остаться без денег.

Под запретом также переезды и дальняя дорога. Нельзя в этот день завидовать чужому богатству — по поверью, зависть и злые мысли возвращаются к человеку в тройном размере.

Приметы дня подсказывают, какими будут осень и зима. Если в доме много паутины — осень будет теплой, а зима морозной. Если в воздухе еще летают комары — к мягкой, не слишком морозной зиме. Ива рано сбрасывает листья — холода наступят быстро. Сильный листопад — к суровой, студеной зиме.

Именно с этого дня, по поверьям, начинается второе, "молодое" бабье лето — оно продлится вплоть до Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечают 14 октября.

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