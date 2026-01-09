Яке церковне свято 9 січня: що сьогодні обіцяє безгрошів'я

9 січня за новим церковним календарем вшановують пам'ять мученика Полієвкта.

Віруючі до святих дня звертаються у молитвах про захист від життєвих негараздів, швидке одужання та зцілення від хвороб, а також згадують тих, хто опинився в полоні.

У народі свято називають Євстратія — на честь святого, вшановується пам'ять святого. Сьогодні можна упорядковувати будинок, двір та господарські будівлі. За старих часів перед роботою обов'язково йшли в лазню — "змити з себе Святки". Вважається, що після цього робота даватиметься легко, а святкова безтурботність піде.

Народні прикмети цього дня застерігають: не варто ледарювати — ліньки загрожує безгрошів'ям; не можна вирушати у далеку дорогу — день вважається небезпечним; не слід сьогодні пришивати гудзики – можна "пришити" старі проблеми.

9 січня забороняється поганословити, лаятися, сваритися та бажати зла. Священнослужителі не схвалюють відмову у допомозі, лінь, жадібність, заздрість чи помсту.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. Що погода 9 січня, роблять прогнози на майбутнє. Якщо ворони сидять на верхівках дерев – морози надовго. Туман випав — скоро буде відлига. Ясний день – рік буде врожайним. Почалася завірюха — літо буде дощовим.

У давні часи також погоджуються на вересень: сніг — до дощового місяця, суха і сонячна погода — до жаркого.

Кажуть, що якщо 8 січня стояла тиха та сонячна погода – літо буде таким же спокійним і теплим.



