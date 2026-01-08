logo

BTC/USD

90921

ETH/USD

3150.11

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Какой церковный праздник 8 января: что лучше не делать до обеда
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой церковный праздник 8 января: что лучше не делать до обеда

В народной традиции праздник называется Емелин, или Емельянов день

8 января 2026, 06:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

8 января по новому церковному календарю вспоминают преподобного Григория Чудотворца Киево-Печерского.

Какой церковный праздник 8 января: что лучше не делать до обеда

Приметы 8 января. Фото: из открытых источников

В молитвах к святым сегодня верующие просят исцеления от болезней, помощи в укреплении семьи и воспитании детей. 

В народной традиции праздник называется Емелин, или Емельянов день. Он считается семейным праздником, который принято проводить в кругу родных, за общим столом. Одна из главных традиций даты — позвать в гости кума и куму, а те в свою очередь должны принести в подарок крестникам мыло и полотенце.

В церковный праздник 8 января не рекомендуется ссориться, сквернословить, жадничать, завидовать, отказывать в помощи нуждающимся. Церковь порицает лень и праздное бездействие.

Согласно народным поверьям, в первой половине дня не принято работать — считается, что любые хлопоты до обеда ждут неудачи. При этом полное безделье не поощряется: после обеда можно заниматься домашними делами — готовить, убирать, рукодельничать и т.п.

По погоде дня судят, будет ли в ближайшее время тепло, а также каким будет лето и урожай. Если снег хорошо лепится – жди потепления. Запели зяблики – тепло придет со дня на день. Закат красный – на завтра жди мороз. День морозный – лето будет холодным. Сильный ветер в этот день — к хорошему урожаю. Запотели окна в доме – к оттепели.

Говорят, что, если сегодня стоит тихая и солнечная погода — лето будет таким же спокойным и теплым. Снег в этот день — к дождливому августу, а если день ясный — то и август будет жарким.

Читайте также на портале "Комментарии" — 7 января по новому церковному календарю в Украине отмечали Собор Иоанна Предтечи, посвященный пророку и Крестителю Господню.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости