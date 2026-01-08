Какой церковный праздник 8 января: что лучше не делать до обеда

8 января по новому церковному календарю вспоминают преподобного Григория Чудотворца Киево-Печерского.

Приметы 8 января. Фото: из открытых источников

В молитвах к святым сегодня верующие просят исцеления от болезней, помощи в укреплении семьи и воспитании детей.

В народной традиции праздник называется Емелин, или Емельянов день. Он считается семейным праздником, который принято проводить в кругу родных, за общим столом. Одна из главных традиций даты — позвать в гости кума и куму, а те в свою очередь должны принести в подарок крестникам мыло и полотенце.

В церковный праздник 8 января не рекомендуется ссориться, сквернословить, жадничать, завидовать, отказывать в помощи нуждающимся. Церковь порицает лень и праздное бездействие.

Согласно народным поверьям, в первой половине дня не принято работать — считается, что любые хлопоты до обеда ждут неудачи. При этом полное безделье не поощряется: после обеда можно заниматься домашними делами — готовить, убирать, рукодельничать и т.п.

По погоде дня судят, будет ли в ближайшее время тепло, а также каким будет лето и урожай. Если снег хорошо лепится – жди потепления. Запели зяблики – тепло придет со дня на день. Закат красный – на завтра жди мороз. День морозный – лето будет холодным. Сильный ветер в этот день — к хорошему урожаю. Запотели окна в доме – к оттепели.

Говорят, что, если сегодня стоит тихая и солнечная погода — лето будет таким же спокойным и теплым. Снег в этот день — к дождливому августу, а если день ясный — то и август будет жарким.

