Церковный праздник 7 января: что нужно сделать с утра, чтобы не болеть весь год

7 января по новому церковному календарю в Украине отмечают Собор Иоанна Предтечи, посвященный пророку и Крестителю Господню.

К святому Иоанну верующие обращаются с молитвами о помощи в трудных жизненных ситуациях, также просят исцеления от тяжелых болезней, а бездетные супруги молятся о детях.

В народе праздник называют Иван Предтеча. Согласно обычаям, в первый день после Крещения важно "запить зло" — выпить немного освященной крещенской воды. Считается, что это может защитить человека от болезней на весь год.

День Иоанна Крестителя особенно благоприятен для крещения детей — в народе говорят, что сам Иоанн Предтеча станет их небесным покровителем.

Также с этого времени начинаются будни и свадебная пора, которая длится до Масленицы — можно засылать сватов, играть свадьбы.

В церковный праздник 7 января, как и в любой другой день, нельзя сквернословить, ссориться, осуждать других, желать зла и отказывать в помощи. Церковь не одобряет лень, жадность, зависть и стремление к мести.

Согласно народным поверьям есть и другие запреты: нельзя бездельничать — праздное поведение может привести к нужде; не советуют давать и брать деньги в долг, особенно у родственников; нельзя быть чересчур расточительным, но и отказывать в просьбах — тоже плохая примета.

В целом сегодняшний день — это время очищения, молитвы и примирения, нового этапа в жизни, с добрыми делами и благодарностью.

По приметам дня судят о погоде в ближайшее время и о том, каким будет лето и урожай: погода сухая — к засушливому лету; иней на деревьях с утра — будет урожай зерновых; стоит ясная и морозная погода — к жаркому лету; ветер с юга — к холодному лету; яркое солнце в полдень — весна будет ранней.

Также замечено, что если на Ивана Предтечу идет снег или же началась метель, то такая погода будет вплоть до Масленицы.

