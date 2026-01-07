Церковне свято 7 січня: що потрібно зробити з ранку, щоб не хворіти весь рік

7 січня за новим церковним календарем в Україні відзначають Собор Іоанна Предтечі, присвячений пророку та Хрестителю Господньому.

До святого Івана віруючі звертаються з молитвами про допомогу у важких життєвих ситуаціях, також просять зцілення від тяжких хвороб, а бездітне подружжя молиться за дітей.

У народі свято називають Іван Предтеча. Згідно з звичаями, першого дня після Хрещення важливо "запити зло" — випити трохи освяченої водохресної води. Вважається, що це може захистити людину від хвороб протягом усього року.

День Іоанна Хрестителя особливо сприятливий для хрещення дітей – у народі кажуть, що сам Іоанн Предтеча стане їхнім небесним покровителем.

Також з цього часу починаються будні та весільна пора, яка триває до Масляної – можна засилати сватів, грати весілля.

У церковне свято 7 січня, як і будь-якого іншого дня, не можна поганословити, сваритися, засуджувати інших, бажати зла і відмовляти у допомозі. Церква не схвалює лінь, жадібність, заздрість і прагнення помсти.

Відповідно до народних повір'їв є й інші заборони: не можна ледарити — пусте поведінка може призвести до потреби; не радять давати і брати гроші у борг, особливо у родичів; не можна бути надто марнотратним, але й відмовляти у проханнях — теж погана прикмета.

Загалом сьогоднішній день – це час очищення, молитви та примирення, нового етапу в житті, з добрими справами та вдячністю.

За прикметами дня судять про погоду найближчим часом та про те, яким буде літо та врожай: погода суха – до посушливого літа; іній на деревах із ранку — буде врожай зернових; стоїть ясна та морозна погода — до спекотного літа; вітер із півдня — до холодного літа; яскраве сонце опівдні — весна буде ранньою.

Також помічено, що якщо на Івана Предтечу йде сніг або почалася хуртовина, то така погода буде аж до Масляної.

