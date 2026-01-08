Яке церковне свято 8 січня: що краще не робити до обіду

8 січня за новим церковним календарем згадують преподобного Григорія Чудотворця Києво-Печерського.

У молитвах до святих сьогодні віруючі просять зцілення від хвороб, допомоги у зміцненні сім'ї та вихованні дітей.

У народній традиції свято називається Омелянів день. Він вважається сімейним святом, яке прийнято проводити у колі рідних, за спільним столом. Одна з головних традицій дати — покликати в гості кума та куму, а ті у свою чергу мають принести у подарунок хрещеникам мило та рушник.

У церковне свято 8 січня не рекомендується сваритися, поганословити, скупитися, заздрити, відмовляти допомоги нужденним. Церква ганьбить лінощі і бездіяльність.

Згідно з народними повір'ями, у першій половині дня не прийнято працювати — вважається, що будь-який клопіт до обіду чекає невдачі. При цьому повне неробство не заохочується: після обіду можна займатися домашніми справами – готувати, прибирати, рукоділництво тощо.

По погоді дня судять, чи найближчим часом буде тепло, а також яким буде літо та врожай. Якщо сніг добре ліпиться – чекай на потепління. Заспівали зяблики – тепло прийде з дня на день. Захід сонця червоний – на завтра чекай мороз. День морозний – літо буде холодним. Сильний вітер у цей день до хорошого врожаю. Запітніли вікна в будинку – до відлиги.

Кажуть, що, якщо сьогодні стоїть тиха та сонячна погода – літо буде таким самим спокійним та теплим. Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то буде йти дощ.

