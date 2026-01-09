Какой церковный праздник 9 января: что сегодня сулит безденежье

Рубрики
Кравцев Сергей
9 января по новому церковному календарю чтят память мученика Полиевкта.
Верующие к святым дня обращаются в молитвах о защите от жизненных невзгод, скором выздоровлении и исцелении от болезней, а также вспоминают тех, кто оказался в плену.
В народе праздник называют Евстратия — на честь святого, память которого также совершается в этот день. Сегодня можно приводить в порядок дом, двор и хозяйственные постройки. В старину перед работой обязательно шли в баню — "смыть с себя Святки". Считается, что после этого работа будет даваться легко, а праздничная беспечность уйдет.
Народные приметы этого дня предостерегают: не стоит бездельничать — лень чревата безденежьем; нельзя отправляться в дальнюю дорогу — день считается опасным; не следует сегодня пришивать пуговицы — можно "пришить" старые проблемы.
9 января запрещается сквернословить, ругаться, ссориться и желать зла. Священнослужители не одобряют отказ в помощи, лень, жадность, зависть или месть.
Издавна в этот день наши предки обращали внимание на природу и погоду. По тому, какая погода 9 января, делают прогнозы на будущее. Если вороны сидят на верхушках деревьев — морозы надолго. Туман выпал — скоро будет оттепель. Ясный день — год будет урожайным. Началась вьюга — лето будет дождливым.
По погоде этого дня также определяют сентябрь: снег — к дождливому месяцу, сухая и солнечная погода — к жаркому.
