Какой церковный праздник 9 января: что сегодня сулит безденежье

9 января по новому церковному календарю чтят память мученика Полиевкта.

Верующие к святым дня обращаются в молитвах о защите от жизненных невзгод, скором выздоровлении и исцелении от болезней, а также вспоминают тех, кто оказался в плену.

В народе праздник называют Евстратия — на честь святого, память которого также совершается в этот день. Сегодня можно приводить в порядок дом, двор и хозяйственные постройки. В старину перед работой обязательно шли в баню — "смыть с себя Святки". Считается, что после этого работа будет даваться легко, а праздничная беспечность уйдет.

Народные приметы этого дня предостерегают: не стоит бездельничать — лень чревата безденежьем; нельзя отправляться в дальнюю дорогу — день считается опасным; не следует сегодня пришивать пуговицы — можно "пришить" старые проблемы.

9 января запрещается сквернословить, ругаться, ссориться и желать зла. Священнослужители не одобряют отказ в помощи, лень, жадность, зависть или месть.

Издавна в этот день наши предки обращали внимание на природу и погоду. По тому, какая погода 9 января, делают прогнозы на будущее. Если вороны сидят на верхушках деревьев — морозы надолго. Туман выпал — скоро будет оттепель. Ясный день — год будет урожайным. Началась вьюга — лето будет дождливым.

По погоде этого дня также определяют сентябрь: снег — к дождливому месяцу, сухая и солнечная погода — к жаркому.

