Яке церковне свято 9 липня: що з'їсти сьогодні, щоб додалося здоров'я та краси

9 липня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять священномученика Панкратія, який проповідував християнство на Сицилії. У народній традиції день відомий як Ягідник чи Черничник — наші предки вірили, що саме зараз чорниця набирає особливої сили, а багато прикмет допомагають дізнатися, якою буде погода в найближчі місяці.

Прикмети 9 липня. Фото: з відкритих джерел

У народному календарі це свято називають Ягідником і Чорничником — саме в цей час у лісах дозрівала чорниця, яка здавна вважається однією з найцілющіших ягід.

Чорницю цінували не лише за смак, а й за лікувальні властивості – її їли свіжою, сушили на зиму, варили варення, готували морси та киселі. Вважалося, що ягода допомагає при хворобах очей, шлунка, печінки, суглобів та застуді. За народними повір'ями, саме в цей день чорниця має особливу силу: чим більше з'їж ягід, тим більше здоров'я, краси та удачі додасться. Тому варто приготувати випічку або вареники з чорницею.

Також у цей час починали збирати перший урожай огірків, хоча сьогодні через тепліший клімат вони дозрівають значно раніше. За повір'ям, перший огірок нового врожаю має скуштувати наймолодший у сім'ї – тоді овочів уродиться багато.

9 липня вважається вдалим днем для переїзду – на новому місці життя складеться щасливо та спокійно.

Згідно з народними прикметами, у цей день також не варто розпочинати нові справи – вони можуть не принести бажаного результату, і сваритися з родичами, особливо з батьками – сварка ризикує затягнутися надовго.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде холодною. жаби голосно квакають — попереду тепло, а якщо притихли — чекай на похолодання; павук плете павутину біля будинку — на хорошу і суху погоду; лілії та латаття закрилися серед дня — піде дощ; риба вистрибує з води — теж до дощу.

За кількістю чорниці також судили про майбутню зиму: якщо ягід багато – зима буде холодною.

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