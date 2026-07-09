Какой церковный праздник 9 июля: что съесть сегодня, чтобы прибавилось здоровья и красоты

9 июля по новому церковному календарю православные чтят память священномученика Панкратия, который проповедовал христианство на Сицилии. В народной традиции день известен как Ягодник или Черничник — наши предки верили, что именно сейчас черника набирает особую силу, а многие приметы помогают узнать, какой будет погода в ближайшие месяцы.

Приметы 9 июля. Фото: из открытых источников

В народном календаре праздник называют Ягодником и Черничником — именно к этому времени в лесах созревала черника, которая издавна считается одной из самых целебных ягод.

Чернику ценили не только за вкус, но и за лечебные свойства — ее ели свежей, сушили на зиму, варили варенье, готовили морсы и кисели. Считалось, что ягода помогает при болезнях глаз, желудка, печени, суставов и простуде. По народным поверьям, именно в этот день черника обладает особой силой: чем больше съешь ягод, тем больше здоровья, красоты и удачи прибавится. Поэтому стоит приготовить выпечку или вареники с черникой.

Также в это время начинали собирать первый урожай огурцов, хотя сегодня из-за более теплого климата они созревают значительно раньше. По поверью, первый огурец нового урожая должен попробовать самый младший в семье — тогда овощей уродится много.

9 июля считается удачным днем для переезда — на новом месте жизнь сложится счастливо и спокойно.

Согласно народным приметам, в этот день также не стоит начинать новые дела — они могут не принести желаемого результата, и ссориться с родственниками, особенно с родителями — ссора рискует затянуться надолго.

Природа в этот день может подсказать, какой будет погода в ближайшие недели и даже предстоящая осень и зима: если черника еще не созрела — жди холодную осень; лягушки громко квакают — впереди тепло, а если притихли — жди похолодания; паук плетет паутину возле дома — к хорошей и сухой погоде; лилии и кувшинки закрылись среди дня — пойдет дождь; рыба выпрыгивает из воды -тоже к дождю.

По количеству черники также судили о будущей зиме: если ягод много — зима будет холодной.

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