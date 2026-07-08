Церковный праздник 8 июля: какой красивый обычай существует в этот день

8 июля по новому календарю православная церковь в Украине чтит память великомученика Прокопия. Этот день издавна сопровождался народными приметами, традициями и особыми запретами, которым придавали большое значение.

Приметы 8 июля. Фото: из открытых источников

В народной традиции этот день известен как Прокопьев день, Прокопий Жнец. Именно в эту пору начиналась жатва ржи — одна из самых важных работ лета. Первый сноп считался особенным: его перевязывали рушником и приносили в дом, где ставили на покути как символ достатка, богатого урожая и защиты семьи от бед. Хранили такой сноп до Покрова, а затем отдавали домашнему скоту — верили, что это убережет животных от болезней и поможет благополучно пережить зиму.

В некоторых регионах Украины существовал красивый обычай: первый сноп перевязывала красной лентой незамужняя девушка, приговаривая: "Завязываю лентой алой, чтобы всегда быть с парой". Считалось, что этот обряд помогает встретить будущего мужа.

День сегодня благоприятен для работы в поле, саду и огороде, уборки в доме, стирки.

По народным поверьям сегодня нельзя отправляться в дальнюю дорогу — путешествие может оказаться неудачным; начинать новые дела — они вряд ли принесут желаемый результат; купаться в реках, озерах и других открытых водоемах — наши предки верили, что в этот день водяной особенно опасен и может навлечь несчастье; лениться и уклоняться от работы — считалось, что Прокопий Жнец благоволит трудолюбивым, а безделье может обернуться неудачами.

В старину говорили, что день Прокопия нужно провести с пользой: работать в поле или по хозяйству, помогать близким и сохранять добрые отношения с окружающими — тогда весь год будет удачным и благополучным.

В народе внимательно наблюдали за погодой, насекомыми и природой — они подсказывают, каким будет конец лета и будущий урожай. До полудня светит солнце — первая половина августа будет сухой и ясной. Дождь пошел после обеда — ненастная погода может затянуться надолго. Если 8 июля нет дождя, то на Ильин день он обязательно пойдет. Пчелы ведут себя беспокойно и становятся злыми — скоро наступит сильная жара. Поспела черника – значит, рожь уже готова к жатве, а урожай обещает быть богатым.

Одна из примет дня гласит: если сегодня заткнуть за пояс колосок ржи из нового урожая — до конца лета не будет болеть спина.

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