Церковне свято 8 липня: який гарний звичай існує у цей день

8 липня за новим календарем православна церква в Україні вшановує пам'ять великомученика Прокопія. Цей день здавна супроводжувався народними прикметами, традиціями та особливими заборонами, яким надавали великого значення.

Прикмети 8 липня. Фото: з відкритих джерел

У народній традиції цей день відомий як Прокопів день, Прокопій Жнець. Саме в цю пору починалося жниво жита — одна з найважливіших робіт літа. Перший сніп вважався особливим: його перев’язували рушником і приносили до хати, де ставили на покуті як символ достатку, багатого врожаю та захисту родини від бід. Такий сніп зберігали до Покрови, а потім віддавали домашній худобі — вірили, що це вбереже тварин від хвороб і допоможе благополучно пережити зиму.

У деяких регіонах України існував гарний звичай: перший сніп перев’язувала червоною стрічкою незаміжня дівчина, промовляючи: "Перев’язую стрічкою алою, щоб завжди бути з парою". Вважалося, що цей обряд допомагає зустріти майбутнього чоловіка.

День сьогодні сприятливий для роботи в полі, саду та городі, прибирання в будинку, прання.

За народними повір'ями сьогодні не можна вирушати в далеку дорогу — подорож може виявитися невдалою; починати нові справи – вони навряд чи принесуть бажаний результат; Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною; лінуватися і ухилятися від роботи — вважалося, що Прокоп Жнец благоволить працьовитим, а неробство може обернутися невдачами.

У давнину говорили, що день Прокопія треба провести з користю: працювати в полі чи по господарству, допомагати близьким та зберігати добрі стосунки з оточуючими – тоді весь рік буде вдалим та благополучним.

У народі уважно спостерігали за погодою, комахами та природою – вони підказують, яким буде кінець літа та майбутній урожай. До полудня світить сонце — перша половина серпня буде сухою та ясною. Дощ пішов після обіду — негода погода може затягнутися надовго. Якщо 8 липня немає дощу, то на Ільїн день він неодмінно піде. Бджоли поводяться неспокійно і стають злими — незабаром настане сильна спека. Встигла чорниця – значить, жито вже готове до жнив, а врожай обіцяє бути багатим.

Одна з прикмет дня говорить: якщо сьогодні заткнути за пояс колосок жита з нового врожаю — до кінця літа не болітиме спина.

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