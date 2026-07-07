Церковный праздник 7 июля: какой оберег нужно принести в дом

7 июля православные чтят преподобных Иова и Феодосия Манявских — основателей знаменитого Манявского скита, которого называют украинским Афоном. Сегодня также вспоминают старинные народные традиции, связанные с началом жатвы, сбором черники и почитанием дуба.

Приметы 7 июля. Фото: из открытых источников

В народной традиции день известен сразу под несколькими названиями — Фомин день (в честь преподобного Фомы из Малеи, память которого также совершается сегодня), а также Сеногнойка и Черничник.

Название "Сеногнойка" появилось потому, что в эту пору нередко начинались затяжные дожди, из-за которых могло сгнить заготовленное сено. Поэтому в старину старались завершить сенокос до этого времени.

Также с 7 июля начинали жатву. У наших предков существовал обычай выходить в поле с серпом, перевязанным рушником — срезали первый сноп, а затем этим же рушником перевязывали его, несли в церковь для освящения, а после ставили на покути как символ благополучия. Обычай приносить в дом несколько первых колосков нового урожая есть и сейчас — их считают оберегом, который привлекает достаток, мир и защищает семью от бед.

Еще одна традиция дня — сбор черники, которую едят свежей, сушат на зиму, а также готовят из нее варенье и компоты.

По народным поверьям в этот день не советуют: давать деньги в долг – вернуть их будет очень трудно; купаться в реках и озерах – это сегодня небезопасно; назначать свадьбы, сватовство, помолвки — такие союзы будут недолговечными; жаловаться на жизнь — проблемы могут затянуться надолго.

Также сегодня нельзя лениться и бездельничать — к ссорам в семье и упадку в хозяйстве.

В народе внимательно наблюдали за приметами — они могут подсказать, каким будет урожай и чего ждать в ближайшие недели: сырая погода сегодня — к плохому урожаю; пауки активно плетут паутину — скоро установится сухая и теплая погода; вечером громко кричат журавли — завтра будет ясно.

Одна из самых известных примет дня: если 7 июля начался дождь, то ненастная погода может затянуться, а если пошел ливень – то лить будет еще 7 недель.

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